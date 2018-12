Labdarúgás – A bentmaradásért küzd az NB I.-es női csapat

Csütörtökön tartotta meg utolsó edzését a Magyar Labdarúgó Egylet NB I.-es női labdarúgó-csapata, aztán január 3-ig pihenőt kaptak a játékosok.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

A foglalkozások most, a nagypályás idény után teremben zajlanak, de a korábbi heti négy gyakorlás helyett csak kettőre kerül sor. Az együttes január 12-13-án az élvonalbeli klubok számára kiírt székesfehérvári teremtornán indul, majd kiköltözik a szabadba.

Az MLE keretében változások lesznek, szükség is van rájuk, mivel a játékosállományt meg kell erősíteni. A szakvezetés négy-öt új futballistában gondolkodik, elsősorban a támadójátékban kell javulniuk. Egy új szerzeményük már van, a német Marlene Hasse, aki a PTE-n egyetemista, odahaza, Németországban a Borussia Mönchengladbachban focizott, középső középpályás. Horvát labdarúgókkal is tárgyalásban állnak, de természetesen magyarok is számításba jönnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Egyelőre utolsó a gárda a női élvonalban, egy győzelme van, a rivális Szegedet verte.

– Ezt a győzelmet eleve bekalkuláltuk, még két meccsen volt esélyünk a pontszerzésre – nyilatkozta Rack Róbert, az MLE tulajdonosa, sportköri elnöke, szakosztályvezetője. – Különösen az Astra elleni 0-1-es vereség fájó, mert kapufát is rúgtunk. Az elején nagyon nem ment a játék nekünk, az ötödik fordulóban, a Haladás elleni 0-3-at követően már lehetett előrelépést felfedezni. Jó jel a folytatást illetően, hogy végre megoldódott a kapusgondunk.

A bennmaradásért küzdő MLE-nél (amely tavasszal is Kozármislenyben játssza hazai bajnokijait) a szakvezetést illetően minden marad a régiben, a szakmai munkáért továbbra is a horvát Dejan Berger felel.

A női NB I. állása: 1. FTC 33 pont, 2. MTK 25, 3. DVTK 19 (+16), 4. Haladás 19 (+6), 5. Astra 18, 6. Győr 13, 7. Szeged 6, 8. MLE 3.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS