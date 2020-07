Lesz idő gondolkodni a hosszú túrákon

Nem csak az ellenfelek állíthatják új kihívás elé az NB II.-es labdarúgó-bajnokságba jutó PMFC-t és Szentlőrincet, a futballisták buszon és az otthonuktól távol töltött ideje is óriásit nő.

A feljutás kivívásával azt is elérte a pécsi és a szentlőrinci labdarúgócsapat, hogy már nemcsak saját régiójában, hanem szerte az országban megmutathatják magukat futballistáik. Ez viszont azt is jelenti, hogy nagyot nő az utazott kilométerek száma és a buszon töltött idő is.

A legoptimistább becslések szerint is a pécsi fiúk 101 órát fognak eltölteni a túrázással, azaz összesen több mint négy napot töltenek utazással. A Szentlőrinc ezt még plusz két órával fejeli meg a 2020/2021-es szezon során. Viszonyítási alapként, ha a vírushelyzet miatt nem szakad meg az előző idény, akkor is csak körülbelül 48-50 órát utazott volna a PMFC. Leghosszabb túrájuk oda-vissza tartott annyi ideig, mint idén a Debrecenbe vagy épp Nyíregyházára vezető út.

– Ez a profi sport velejárója. Legalább lesz időnk gondolkodni. Reméljük, pozitív dolgok körül jár majd az eszünk az utakon. Ebben a sokszor rohanó világban nem gond, hogy lesz ideje a játékosoknak és a stábnak gondolkodni, mi jó, mi nem. Viccet félretéve, nagyon oda kell figyelnünk a terhelésekre, pihenésekre és a megfelelő regenerációra. Ez kardinális lesz ebben az augusztusi erőltetett menetben – kezdte Vas László, a Pécs vezetőedzője utalva arra, hogy a Dorog elleni nyitány után már az első hónapban hét bajnokit lejátszanak, ami alatt többnapos túrákkal is kell számolniuk. Ilyen lehet a nyíregyházi és kazincbarcikai találkozójuk is, ahova egy nappal előbb elindulnak. – Nincs jelentősége, hogy nem kell utaznunk az első meccsünkre. Fontos, hogy hazai pályán kezdhetünk, de lényegesebb, hogy eredményesen tegyük. A célunk, hogy mindenhol helyt tudjunk állni.

– Az első fordulóban Szolnokra még nem utazunk el egy nappal korábban, főleg, hogy hét órakor van a meccs. Így ez nem is változtatott a tervezett programunkon – válaszolta már Fekete Tivadar, a Szentlőrinc sportszakmai igazgatója. – Több tényezőt is figyelembe veszünk. Egy Budapest vonzáskörzetében lévő hétórás meccs­re nincs sok értelme korábban elmenni. Más, ha 3-4, maximum 5-kor kezdődik a találkozó, mert akkor azt mondja az ember, inkább nem indul hajnalban. Olyan távolságoknál, amelyeknél azt szolgálja az érdekünk, hogy menjünk el korábban, mint például Debrecen vagy Győr, oda természetesen egy nappal előbb indulunk.