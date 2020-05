Létfontosságú pontokat hagyott el a PMFC eSport

Fontos pontokat hagyott el a virtuális magyar labdarúgó élvonalban a PMFC együttese az MTK e-sport csapata ellen.

Már az első mérkőzésen is az MTK kezdett jobban. Gyorsan jutott át többször a pécsi védelmen, de Németh parádésan védte hálóját, illetve a védősor is hősiesen érkezett vissza menteni. Aztán egy gyors kontrát követően mégis a piros-feketék szereztek vezetést a 16. percben, miután Poór tökéletesen készített le Nyári elé, aki nem is hibázott 12-ről. A fővárosiak pedig a 90. percig nem tudták feltörni a pécsi védelmet, akkor viszont egyenlíteni tudtak.

A visszavágón a PMFC veszélyeztetett rögtön a középkezdésből, de a fejes elkerülte az ellenfél kapuját. Az ötödik percben pedig az MTK vezetést szerzett, és még a szünet előtt duplázott is. Közben láthatóan Fortuna is elpártolt a Pécs mellől. Végül 3-0-ra kapott ki a PMFC.

PMFC–MTK 1-1 (1-0)

A Pécs gólszerzője: Nyári (16.).

MTK–PMFC 3-0 (2-0)

Magyar virtuális labdarúgó élvonal, 7. játéknap.