A libabőrre most hiába vártunk: hazai pályán kapott ki a PVSK

Három negyeden át szoros, izgalmas meccset játszott a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata a Kecskemét ellen hazai pályán, a hajrá azonban sokkal jobban jött ki a vendégeknek, Csirke Ferenc együttese így végül vereséget szenvedett.

Amikor két hasonló erősségű csapat, amely hasonló célokért küzd, ráadásképpen nagyon hasonló eredménysorral is rendelkezik összecsap, előre lehet sejteni, hogy jó kis meccsnek nézünk elébe. A Kecskemét péntek esti pécsi vendégjátéka előtt ilyen várakozás dolgozott bennünk, hiszen a PVSK-Veolia és a KTE-Duna Aszfalt bajnokija olyan volt, amelyet megelőzően még a legprofibb sportfogadó sem tudta volna jó szívvel behúzni sem a hazait, sem a vendéget.

Ugyanakkor hiába is szólt a hazai pálya a pécsiek mellett, a forma alapján mégis inkább a Kecskemétnek állt a zászló, hiszen Forray Gábor együttese előző négy bajnokiját egyaránt behúzta. Az ember azt gondolta volna, hogy éppen ezért önbizalomtól duzzadva kezd majd a KTE, ehhez képest a rajtot sokkal jobban kapta el a Pécs. Ebben nagy szerepe volt a triplavonalon kívülről hajszálpontos Durhamnek – az amerikai irányító az első negyedben háromszor talált be kintről. A jó pécsi kezdés után aztán azért a vendégek is elkezdtek belejönni, az első tíz perc végére érve a 21-21-es eredményt látva pedig érezni lehetett, hogy nagyon hasonló meccs lehet ez, mint a két csapat kecskeméti bajnokija, amit ősszel egy ponttal nyert meg a Pécs. A második tíz perc nem kevésbé volt izgalmas, de ezt a periódust még egy kis kakaskodás is megfűszerezte Jabril Durham és Rastko Dramicsanyin között. Aztán tripla itt, tripla ott, sportszerűtlen hiba itt, eladott labda ott. Volt itt minden, mint a búcsúban – a céllövöldében azonban a pécsiek voltak jobbak, de csak egyetlen „körrel”. Az első félidő után három ponttal vezetett a PVSK.

Arról pedig a második félidő legelején gondoskodott a hazai gárda, hogy egy kicsit hátra is dőlhessünk. Elhúzott ugyanis Csirke Ferenc együttese nyolc ponttal. Nagy kár, hogy tiszavirág életű volt az ezen a meccsen nagynak számító előny, a KTE ugyanis nemhogy ledolgozta apránként hátrányát, de két perccel a harmadik negyed vége előtt már 59-54 volt oda. Az utolsó negyedre ebből az előnyből négy egység meg is maradt a vendégeknek, így hidegrázós záró felvonásra készülhettünk.

Utólag azonban már úgy helyes ez, hogy hidegrázós záró felvonásra szerettünk volna készülni. Merthogy sajnos a libabőr ezúttal elmaradt. Hiába tűnt úgy többször is, hogy még lehet keresnivalója a PVSK-nak, hiába dobott Csirke Ferenc csapata tizenöt triplát a mérkőzésen, hiába akarta nagyon a győzelmet, a Kecskemét valahogy mindig a legjobbkor talált be. Wittmann Krisztián például kilenc méterről, vagy épp a palánknak háttal állva is rendre utat talált a gyűrűbe. Csinálhatott bármit a hazai csapat, ez a végjáték nagyon nem úgy sült el, ahogyan Supoláék szerették volna. Végül kilenccel nyert a KTE – tegyük hozzá, teljesen megérdemelten.

PVSK-Veolia–KTE-Duna Aszfalt 84-93 (21-21, 23-20, 16-23, 24-29)

Kosárlabda-NB I., férfiak. Pécs, 1900 néző. V.: Pálla, Boros, Kulcsár. PVSK-Veolia: DURHAM 20/15, Supola 10/3, Demeter, BUDIMIR 20/12, Sarlija 13. Cs.: Dukic 8/6, SIMON K. 8/6, Harazin 2, Bíró O. 3/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc. KTE: Pongó M. 9/3, THOMPSON 15/9, DJERASZIMOVICS 22/6, DRAMICSANYIN 15/6, Karahodzics 11. Cs.: WITTMANN 12/6, Molnár 9, Horváth. Vezetőedző: Forray Gábor.