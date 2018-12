A PVSK ökölvívói egy arany-, illetve bronzéremmel, valamint egy ötödik hellyel tértek haza a felnőtt ob-ről, a 81 kilósok között rajthoz álló, és ott mindhárom meccsét megnyerve ob-t nyerő Lukácsy Bence tavaly megszerzett címét védte meg.

Tíz férfi és kilenc női súlycsoportban hirdettek győztest a felnőtt országos ökölvívó-bajnokságon, sajnálatos, hogy kevesen indultak. Régebben csak a férfiaknál volt annyi résztvevő (130), mint most a két nemnél összesen. A hölgyeknél a 81 kilós súlycsoportban nem is tudtak mérkőzést rendezni, mert csupán egyetlen induló volt.

Baranyát hárman képviselték az ob-n, Lukácsy Bence (81 kg), Molnár Antal (+91 kg) és Horváth Zsófia (60 kg), valamennyien a PVSK öklözői. A trióból Lukácsynak ment a legjobban, a férfiaknál megnyerte a kategóriáját. Három mérkőzése volt, mindegyiken pontozással győzött, az elsőn mindjárt egy korábbi bajnok, Tallósi Péter ellen diadalmaskodott. A tavalyi címét védte meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Kilenc éve öklözöm már, ehhez úgy kaptam kedvet, hogy gyermekkoromban sokat játszottam bokszolós videójátékot, aztán az ott látottakat kézzel is elkezdtem utánozni – mesélte a fiatalember a Dunántúli Naplónak telefonon. – Több sportágat kipróbáltam már, végül is a vízilabda volt az, amit otthagytam az ökölvívás kedvéért. A szüleim Kozármislenyben laknak, én Budapesten, a Madárfészek Akadémián készülök. Idén már volt egy jó helyezésem, az év elején két nyert meccsel harmadik helyen végeztem Debrecenben, a Bocskai-emlékversenyen. A célom az, hogy egyszer elindulhassak az ötkarikás játékokon is.

A PVSK-ökölvívók vezetőedzője, Alvics Gyula szerint a szakosztályuk csak olyanokat nevezett be az országos bajnokságra, akiktől jó szereplést lehetett várni.

A részleteket illetően elmondta, hogy Molnárnak meglehetősen szerencsétlen volt a sorsolása, mivel a selejtezőben azzal került össze, aki tavaly aranyérmes volt a súlycsoportban, és a pécsi srác legyőzése után most is az első helyet szerezte meg. Molnár végül ötödikként zárt a 91 kilós között.

– Igazából a reális az lett volna, ha dobogóra tud lépni – tette hozzá Alvics. – Horváth Zsófi még csak egy éve bokszol, ezúttal heten voltak a súlycsoportjában, a harmadik helyével mindent kihozott magából, ami csak benne volt. Egyébként az ob-részvevőink mindegyike 20-21 éves, vagyis még sok érmet gyűjthetnek a pályafutásuk során.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS