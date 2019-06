Ma jön az utolsó összecsapás: döntőbe akarnak kerülni

Néhány napja még olyan messze volt a PVSK-Veolia a bajnoki döntőtől, mint Makó Jeruzsálemtől, hiszen az elődöntős párharcban 2-0-ra vezetett a Körmend. Most viszont 2-2 az állás, karnyújtásnyira vannak tehát Pongóék az aranycsatától.

A sírból hozta vissza ezt a párharcot a PVSK! Amikor 0-2-re állt a csata, ráadásul a harmadik meccsre Körmenden került sor, nem sokan fogadtak volna arra, hogy lesz ötödik összecsapás. Márpedig lesz: ma délután (18.30) ismét egymásnak feszül a két csapat. Aki nyer Körmenden, az játszhat döntőt a Szombathellyel.

– Én úgy kalkuláltam, hogy a két hazainkat megnyerve mehetünk majd a mindent eldöntő meccsre – nyilatkozta Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia vezetőedzője. – Úgy alakult azonban, hogy 0-2 után most már zsinórban harmadszor kellene legyőzni ellenfelünket. Ugyanakkor szerdán csak egy meccset kell játszani, szóval legyen ez az az egy, amit be kell húzni. Persze világosan kell látni, ez nem lesz egyszerű. Az, hogy a Körmendet egy hét leforgása alatt kétszer is meg tudja verni valaki idegenben, már a szakmán túlmutató bravúr lenne.

A szakvezető elárulta, játékosai mindenképpen be akarnak jutni a döntőbe. Ehhez biztosan jól kell dobniuk. Döntő tényező lehet a sérülése miatt kicsit pihentebb Budimir viszonylagos frissessége. – Nem úgy akarunk majd visszaemlékezni a szezonra, hogy de jó kis évünk volt, a Körmend csak 3-2-vel tudott kiejteni minket. Azért megyünk Körmendre, hogy kiharcoljuk a döntőbe jutást!

Volt már minden a négy mérkőzésen

Első mérkőzés (Körmend, június 1.): pécsi szempontból katasztrofális volt az első két negyed, a nagyszünetben tizenkilenc ponttal vezettek a hazaiak; a harmadik negyed elején súlyos sérülést szenvedett a körmendi center, Delas, ami összezavarta Matthias Zollner együttesét; Csiricsék feljöttek egy pontra (73-72), de fordítani nem tudtak – 88-75 lett a vége.

Második mérkőzés (Pécs, június 4.): nem sok jót ígért, hogy Budimir sérülés miatt nem játszhatott; jól kezdett a PVSK, ám a nagyszünetben már a Körmend vezetett; az utolsó negyed közepén tízpontos előnyük volt a vendégeknek, innen még feljöttek a hazaiak mínusz egyre, de nem tudtak fordítani – 77-83 lett a vége.

Harmadik mérkőzés (Körmend, június 7.): mindenki azt hitte (kivéve Pongóékat), hogy itt vége a párharcnak; nem kis meglepetésre ez volt a legsimább meccs, mert a pécsiek extrán védekeztek, extrán dobtak, végig vezetve nyertek, pedig Budimir nem játszhatott – 72-87 lett a vége.

Negyedik mérkőzés (Pécs, június 10.): nagy volt a tét mindkét csapat számára, ami meg is látszott, nyögvenyelős, sok hibával tarkított meccs volt; a házigazdák nem dobtak jól, de keményen védekeztek, ez pedig elég volt a pontatlanul célzó Körmend ellen – 68-64 lett a vége.