Magas színvonalon teljesítettek és a szurkolók is élvezték

Az elmúlt hétvégén PMFC–Szentlőrinc találkozóval zárult volna a harmadosztályú labdarúgóidény. Ennek kapcsán összeszedtük az év baranyai válogatottját.

Ha nem szól közbe a vírushelyzet, akkor az elmúlt hétvégén zárult volna az NB III.-as labdarúgó-bajnokság. A Közép-csoportban méghozzá nem is akárhogyan ért volna véget, hiszen az első két helyen álló baranyai alakulatok, a PMFC és a Szentlőrinc csapott volna össze egy igazi futballünnepen. Bár az idényt záró rangadó is elmaradt, összeszedtük az idény baranyai válogatottját.

A Szentlőrinc kapusával kezdődik a névsor

Hajagos Tamás az egész szezonban biztos pontja volt a Szentlőrinc csapatának, többször is pontot, pontokat értek bravúrjai, magabiztos teljesítménye alakulatának. Tizenhét bajnokiból hálója 10 alkalommal maradt érintetlen.

A pozícióban még Kovács Benedek, a PMFC fiatal tehetsége jöhetne szóba, aki 14 bajnokin öltötte magára idén a Pécs mezét, és ezalatt minimális hibával játszott, de nyilvánvaló, ha Helesfay Donát egészséges, jóval kevesebb lehetőség jutott volna neki. Utóbbi pedig csak három NB III.-as meccsen állt a kapuban.

A Pécs védelme akár lehetne a baranyai válogatotté is

A védelmet alapvetően meghatározza a Pécs remek csapatvédekezése, mindössze kilenc gólt kaptak. A jobb szélen így Sági Milán kezdene a baranyai válogatottunkban, aki remekül látta el feladatait. Hozzá hasonlóan magas színvonalon játszott a lőrinci Czuczi Péter is, de egy szalmaszállal lemaradt a posztrivális mellett.

A tengelyben nem bontanánk meg a Gajág Gergő-Rácz László duót, akik közel hibátlanul látták el feladataikat, és utóbbi több fontos gólt is szerzett. Az ő helyükre a lőrinci belső védőpárosa joggal pályázhat. Keresztes Bence és Havas Attila mellett is csak tíz alkalommal találtak kapuba a támadók.

A bal szélre viszont a pécsi Németh Márkkal szemben a lőrinci Popadics Novakot neveznénk a kezdőbe. A két labdarúgó magas színvonalon védekezett, viszont a támadásokba hatékonyabban lépett be utóbbi.

Kreatív és gólerős játékosok a középpályán

Védekezőbb szerepkörbe a pálya közepére Hleba Tamás került be, aki mélységből jól irányította a Lőrinc csapatát, és hátul is jól avatkozott játékba. Hasonló pozitívumokat lehet elmondani a PMFC-s Futó Zsombor játékáról is, de passzai valamivel kisebb százalékban találtak társat. Mellettük a lőrinci Aszalós András és a mislenyi Fenyvesi Olivér jöhetett volna szóba a pozícióra. Előrébb két kreatív, előkészítésben és gólszerzésben is jeleskedő középpályás került. A lőrincből Kondor Kristóf, aki épp a megyei rangadón csillogott leginkább, illetve a pécsi Geiger Norbert, aki csapata második legtöbb találatát jegyezte.

A pécsi duót mislenyi csatár egészíti ki

A támadó trió jobb szélére Kónya Dávid került, aki kiválóan játszott egész szezonban. Őt csapattársa, Grabant Bence vagy a Lőrincben legtöbb találatot szerző (7) Juhász László válthatná. A másik szélen Hegedűs Márk rohamozna, aki a PMFC házi gólkirálya (9) lett. Az ő pozíciójába a lőrinci Vajda Roland kerülhetne még. A csapatot pedig az idényt Kozármislenyben kezdő, majd az élvonalba szerződő Jelena Richárd tenné teljessé. Ő a legtöbb (12) gólt jegyző baranyai csatár. Kihívója a PMFC-ből Tihanyi Olivér lehetne, de ő kevesebb lehetőséghez jutott, így nem is tudott hasonlóan eredményes lenni.