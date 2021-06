Magaslaton készül Tokióra Bicsák Bence

Egy hónap és kezdődik a tokiói olimpia, amelyre már a PSN Zrt. triatlonistája, Bicsák Bence (26) is izgatottan készül, miközben a dobogóról álmodik. Már meg is kezdte felkészülésének utolsó szakaszát az olasz hegyekben, nekünk is két edzés között sikerült elérnünk telefonon.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

– Mivel telnek most a napjai? Van még egy kis pihenő az olimpiára való felkészülés előtt?

– Pihenés semmiképpen sincs – kezdte jókedvűen, nevetve Bicsák Bence. – Lassan egy hete Livignóban, Olaszországban vagyok magaslati edzésen. Egészen az utazásig itt leszek. Az első pár nap a magaslat miatt pihenősebb volt, mert hozzá kellett szokni. Annyi dolgom van, hogy nem nagyon van idő a lazításra. Főleg a Covid miatt van egy csomó extra kötelezettségem, sok minden, amit meg kell még csinálni.

– A magaslati tréning akkor már konkrétan az ötkarikás játékok kihívásaira készíti fel?

– Ezt a programot terveztük egyébként is az olimpia előttre. Két éve voltam Tokióban versenyezni ugyanezen a pályán, amin az olimpiai verseny lesz, ugyanabban a mezőnyben. Igazából azt vettük akkor észre, hogy bevált a magaslat. Annyi a különbség, hogy akkor ki tudtam menni Amerikába meleg magaslatra. Az szerencsésebb volt, de most nem fért bele, illetve nagyon nehéz lett volna a koronavírus miatt az edzőpartnerekkel is leszervezni, így maradt a közeli magaslat. Végül is ez egy új dolog nekem, itt még sohasem voltam. Nyilván kicsit kockázatosabb, mint lent készülni, ám többet is lehet vele nyerni. Mindenképpen szerettem volna kipróbálni ezt.

– Mi az, amin konkrétan dolgozik? Milyen területen fejleszti magát?

– Ez a kis megnyugvás most jót tesz, már nagyon sok volt a kapkodás. Az utolsó versenyemre állt össze nagyjából minden, úgyhogy nagyon jó formában sajnos még nem voltam eddig. Idén sok versenyünk elmaradt, így nem tudtam rajthoz állni, illetve már nem is fogok tudni az olimpiáig. Ezen nem tudok javítani. Visszatértünk ahhoz, hogy türelmesen dolgozunk, egy három-négy hetes minialapozást csinálunk itt a hegyekben. Szerintem mindhárom sportágban segíteni fog ez az edzés.

– Azért van valami kikapcsolódás is a programban? Mégsem mehet fizikálisan, vagy épp mentálisan fáradtan az olimpiára.

– Sok alvás! Az nagyon jól esik most, illetve itt a magaslaton könnyebb is aludni. Nem nagyon bírok ki nyolc óránál többet ébren. Meg jókat lehet itt enni, de túl extra kikapcsolódásom nincsen. A gitárom mondjuk itt van velem, mert kocsival jöhettem, és vannak azért ismerősök, akikkel találkozom, edzek, akikkel tudok beszélgetni. Csak sajnos nincs olyan meleg, amilyet szeretnék. Nem szeretem ezt a hűvös időt. Nincs egyébként hideg, olyan 15–20 fok között van, de ez azért mégsem harminc. Bár talán mégis jobb, mintha otthon lennék most.

– Jó előérzetekkel készül?

– Nagyon várom már az olimpia kezdetét. Szinte számolom vissza a napokat, de azért élvezem, hogy most itt egy kis nyugalom van, nem kell kapkodni, sehova sietni, foglalkozhatok a saját ritmusommal. Ez jót tesz. Így is van sok minden, amit meg kell csinálnom, például doppingos képzések, de szerencsére elég sok dopping- és orvosi vizsgálatot letudtam már az elmúlt időszakban. Kicsit most lehet mentálisan pihenni. Bár az edzések nyilván nagyon kemények, de nekem szinte az is pihentető.

– Mit vár el magától a versenyen? Van konkrét kitűzött helyezés, amit el akar érni?

– Eddig amikor megkérdezték, mindig eléggé ragaszkodtam a top tízhez. Az álmom, hogy a dobogón álljak az olimpián, de annyira rosszul sikerültek a tavaszi versenyek, hogy gyakorlatilag úgy voltam vele, el kell engedni ezt. Úgy kell odaállnom, hogy ezt élvezni akarom, és akkor lesz a legjobb. Az utolsó versenyemen, ami másfél hete volt, elengedtem mindent, és élveztem a hétvégét. Ég és föld volt a különbség az előzőekhez képest. Most úgy érzem, nem szabad gondolnom az eredményre, az elvárásaimra, vagy másokéira velem szemben, mert akkor lesz a legjobb. Ez egy win-win szituáció. Ha nem agyalok, nem görcsölök túl sokat rajta, amikor könnyeden tudok hozzáállni, akkor teljesítek a legjobban. Csak eddig hiába mondta nekem mindenki, hogy lazán, nagyon sokat vártam magamtól. Illetve nagyon vártam már ezt az olimpiát is, de nem úgy alakultak a dolgok, ami frusztráló volt.