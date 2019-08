Magasra tette a lécet az előző szezonban a PVSK

Az összes légióssal a fedélzetén, hivatalosan is megkezdte a felkészülést a 2019/20-as szezonra a PVSK-Veolia férfi élvonalbeli kosárlabdacsapata. A tavalyi bronzérem magasra tette a lécet, s Európa Kupa-szereplés sem könnyíti meg az együttes dolgát, de Csirke Ferenc vezetőedző szerint a keret erősebb a tavalyinál.

Véget ért a nyári pihenő, s megkezdődött a kemény munka. A magyar válogatottal edzőtáborozó Horti Bálinton kívül a PVSK-Veolia teljes kerete edzésre jelentkezett szerdán délelőtt 10 órakor a Lauber Dezső Sportcsarnokban. Amíg a fiúk a játéktéren melegítettek, addig Bán Gábor, a csapat ügyvezetője, Csirke Ferenc vezetőedző, és Veljko Budimir csapatkapitány beszélt a sajtó képviselőinek a célokról, a megújult keretről és az Európa Kupáról.

– A tavalyi bajnoki bronzéremmel magasra tettük a lécet, de jövőre is felsőházat célozzuk meg, s azon belül is a legjobb négybe kerüléssel lennénk elégedettek – fogalmazta meg a PVSK-Veolia magyar bajnoki célkitűzéseit Bán Gábor. – A nemzetközi kupában való indulás plusz leterheltséget jelent a csapatnak, de reméljük ezzel is meg tudunk birkózni.

– A tavalyi szereplés után nem is lehet más a célunk a bajnokságban, mint a felsőház

– folytatta Csirke Ferenc vezetőedző. – Úgy gondolom, hogy a mostani keretünk még erősebb is a tavalyinál, de hozzá kell tenni, hogy a többi csapat is nagyon jól erősített. A nemzetközi szereplés pedig egy nagy dolog a klub életében, megpróbálunk ott is minél több meccset megnyerni, főleg hazai pályán. Idén is nagyon számítunk a szurkolóinkra, tavaly is rengeteg segítséget kaptunk tőlük.

A csapatnál a hetedik szezonját megkezdő Veljko Budimir is a csapat szurkolóit emelte ki, akiknek megköszönte a tavalyi biztatást.

– Remélem, hogy elkerülnek minket a sérülések, s a kitűzött céljainkat elérjük az előttünk álló idényben – mondta a csapatkapitány.