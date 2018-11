Magyar Márk nagyon fiatalon lett klubigazgató Kozármislenynél

Magyar Márk közel öt évig volt a PMFC kötelékében, ahol különböző pozíciókat betöltve örömöt és bánatot egyaránt megélt. Talán ez a hullámvasút is kellett ahhoz, hogy nyáron alig harmincévesen kinevezzék az NB III.-as Kozármisleny FC klubigazgatójának.

– Nem sűrűn hallani olyat, hogy valakit ilyen fiatalon kineveznek klubigazgatónak.

– Az elismerésért természetesen még jobban meg kell így harcolnom, de magát a kort sem előnynek, sem hátránynak nem gondolom – mondta lapunknak Magyar Márk, a Kozármisleny FC NB III.-as labdarúgócsapatának klubigazgatója. – A mostani helyzetemet egy 19 éves labdarúgóéhoz tudnám hasonlítani, akiben sok perspektívát látnak, de még sokat kell fejlődnie. Talán Feleki Attila, tulajdonos valami ilyesmit látott bennem. Rengeteget kell még tanulnom, de a törekvés megvan bennem.

– Hogy élted meg a PMFC-nél eltöltött majdnem öt évet?

– Nagyon sok szép pillanatot éltem meg a klubnál, köztük egy hetedik helyet az első osztályban. Majd ugye jött egy nehezebb időszak, de tavaly úgy tűnt, hogy visszakerül oda a csapat, ahova való. Ez sajnos nem jött össze, apróságokon lecsúsztunk a bajnoki címről, és ezt nagyon nehezen éltem meg. De bizakodó vagyok, hogy előbb-utóbb fel fognak jutni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– El tudja képzelni, hogy ne a PMFC legyen Pécsett az első számú klub?

– Egyáltalán nem. A piros feketéknek kell lennie a pécsi labdarúgás zászlóshajójának, sőt, az egész Dél-Dunántúl labdarúgó központjának. Ezzel a mostani klubom is sokat nyerhet. Így volt ez az NB II.-ben két ezüstérmet szerző Kozármislenynél: az akkori sikercsapat sokat profitált a pécsiekkel való együttműködésből.

– Mik a célok most Kozármislenyben?

– Az utóbbi pár hét nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Vannak olyan folyamatok, amiket meg kéne fordítani, és kellenek igazolások is. A 3-5. helyet céloztuk meg, ami szerintem teljesíthető. Emellett komoly létesítmény-fejlesztések is tervben vannak: szeretnénk egy füves edzőpályát, és valószínű, hogy nemsokára villanyvilágítás is lesz a stadionban. És az utánpótlást is folyamatosan próbáljuk fejleszteni.

– Személy szerint mit szeretne elérni a későbbiekben?

– Nincs pontos titulus, amit kinéztem magamnak. Sokat akarok tanulni, tapasztalatokat gyűjteni. Jelen pillanatban azt mondanám, hogy egyszer szeretném megkapni a lehetőséget és az időt egy nagy klub felépítésére.

Újságíró is volt

Magyar Márk 1988-ban született Esztergomban, ott is érettségizett. Felsőfokú tanulmányait már Pécsett, a PTE TTK geográfus szakán kezdte meg, majd tanulmányait sportkommunikátor szakon folytatta. Egyetemi gyakorlatát a helyi televíziónál végezte el, majd újságíróként is tevékenykedett. A PMFC-nél eleinte marketing és kommunikációs területen dolgozott, aztán később sajtófőnök lett. Az elmúlt két szezonban pedig a kommunikációs feladatok ellátása mellett már a technikai vezető szerepét is betöltötte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS