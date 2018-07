Már alakul a Kozármisleny

A Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapata a hét elején megkezdte a felkészülést a következő szezonra, és az első jelek arról árulkodnak, hogy jóval nyugodtabb lehet a bajnokság előtti pár hát Németh Zsolt együttese számára, mint egy évvel ezelőtt.

Tavaly ilyenkor nagy volt a baj Kozármislenyben. Az NB II.-es kiesés után úgy kezdte el a munkát nyáron a Németh Zsolt vezette szakmai stáb, hogy alig volt futballista, akinek edzést tudott volna tartani. Gyakorlatilag teljesen új csapatot kellett építenie a szakembernek. Nagyon úgy fest a helyzet, hogy ez a veszély idén azért nem áll fenn.

A hét eleji első tréningen az előző szezon keretének nagyobb része jelent volt, és bár mindenkivel még nem állapodott meg a közös folytatásról a klub, nyolc labdarúgónak már élő szerződése van a 2018/2019-as évadra. Így Ipacs Péter, Márkvárt Patrik, Horvát Gábor, Grabarics Máté, Petrovics Tamás, Kocsis Adrián, Kiss Márton és természetesen a csapatkapitány, Lantos Levente is Mislenyben folytatja.

– Vannak még mások is az előző évi keretből, akiket szeretnénk megtartani, velük még folynak az egyeztetések – árulta el Németh Zsolt, a Kozármisleny vezetőedzője. – Az a cél, hogy a tavalyinál versenyképesebb, stabilabb csapatot alakítsunk ki, ehhez szükség lesz pár új játékosra. Középső védőre, szélső középpályásra és egy szervezőre szükségünk lenne, illetve támadót is igazolnánk.

Ez utóbbi posztra könnyen lehet, hogy meg is van a megoldás. Már a mislenyiekkel készül az előző szezont az ESMTK-ban töltő Nincsenko Igor. A neve ismerősen csenghet sokaknak, ami nem véletlen. Édesapja NB I.-es gólkirály is volt, a Győr és a Dunaferr csapataiban is letette a névjegyét a 90-es, 2000-es években.

A Kozármisleny első edzésein ott volt a pályán két korábbi mislenyi játékos, akik tavaly PMFC-t erősítették, Wittrédi Dávid és Beke Péter. Úgy tudjuk, Beke valószínűleg máshol folytatja, ám Wittrédi leigazolására lehet esély. Mindenesetre Németh Zsolt el tudná őt képzelni csapatában, épp jól is jönne Wittrédi érkezése, hiszen irányító középpályásra amúgy is szüksége van a csapatnak.