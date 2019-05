Már csak a sereghajtó állhat a Véménd útjába

A Himesháza elleni rangadón szerezheti meg a bronzérmet a Lánycsók

A hétvégén könnyen bajnokot avathatnak az NK Építő Megye II. osztályban. A Véméndnek már csak három pontra van szüksége a biztos elsőséghez, s hazai pályán a sereghajtó, egyben 0 pontos Drávaszabolcsot fogadja. A második Palotabozsok Hosszúhetényben nyújthatja ötmeccsesre győzelmi szériáját. Alapesetben az arany- és az ezüstérmes is feljebb lépne egy ligával, a kérdés csak az, hogy tudják-e vállalni a megyei I. osztályt.

Rangadón találhat gazdára a bronzérem, a Lánycsók a Himesházát látja vendégül. A hazaiaknál egyszerű a képlet: ha nyernek, dobogósok. De egy döntetlen is bőven elég lehet, hiszen gólkülönbségük (+71) a legjobb a ligában. Matematikailag hétvégi ellenfelük, valamint a Nagykozár érheti be a lánycsókiakat. Az Ócsárd hiába csak három ponttal van lemaradva mögöttük a negyedik helyen, már csak egyszer lép pályára, ráadásul holtverseny esetén a több elért győzelem dönt (ha az is azonos, akkor a gólkülönbség), s ebben már nem tudja utolérni a jelenlegi harmadikat.

Nagy a harc a góllövőlista első helyéért is: a 41 gólos Novák Balázs nagyon jól termelt tavasszal, s megelőzte az ősszel még legyőzhetetlennek tűnő, 39 gólos Péter Józsefet. Kettejük párharcába még a 37 gólos Gál Tibor is beleszólhat.

Május 25., szombat, 17.30.

Diana SE–Nagykozár, Hosszúhetény–Palotabozsok

Május 26., vasárnap, 16.30.

Kétújfalu–Töttös

Május 26., vasárnap, 17.30.

Lánycsók–Himesháza, Magyarbóly–Bogád, Somberek–Bicsérd, Véménd–Drávaszabolcs

Az állás: 1. Véménd 68 pont, 2. Palotabozsok 66, 3. Lánycsók 53, 4. Ócsárd 50, 5. Nagykozár 48, 6. Himesháza 45, 7. Somberek 41, 8. Magyarbóly 38, 9. Töttös 36, 10. Kétújfalu 32, 11. Bicsérd 28, 12. Hosszúhetény 27, 13. Diana SE 20, 14. Bogád 15, 15. Drávaszabolcs 0.

A góllövőlista állása

41 gólos: Novák Balázs (Himesháza)

39 gólos: Péter József (Somberek)

37 gólos: Gál Tibor (Lánycsók)Szabó D.