Már edzője sincs a Szászvárnak

Nemhiába féltették a szászvári felnőtt futballcsapatot az érte aggódók, úgy látszik beválnak a baljós aggodalmak. Nem elég, hogy sokan eligazoltak a megyei I. osztályban legutóbb csak hetedik gárdától (ami csalódást jelentő helyezés), de már edzőjük sincs, Kovács Imre (53) ugyanis lemondott. Úgy, hogy a hetekkel ezelőtt kinevezett új tréner egyetlen edzést sem tartott, az előzetes tervek szerint július 17-től esedékes felkészülést vele meg sem kezdték.

Ugyanis nem volt kivel. Azóta viszont hétfőn egyszer már edzettek.

– Sok meghatározó játékos ment el, helyettük minőségi focistákat pedig minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült igazolni, így a keret sem állt össze – nyilatkozta Kovács. – Emiatt pedig nem tudtam a továbbiakban vállalni az edzőséget. Döntésemet már közöltem is a múlt hétvégén Dunai Péter polgármester úrral.

Arra a kérdésünkre, hogy melyik klub kispadján látjuk majd legközelebb, a következőket felelte. – Nem gond, így alakult. Most majd pihenek, persze, szeretném, ha minél előbb lenne új csapatom.

Nyilvánvaló: Kovács nem akarta, hogy a tavalyi idényben menet közben többszöri edzőcserén átesett Szászvár edzőjeként pofozógépet irányítson a megyei I.-ben.

A szászvári polgármestert kedden többszöri kísérletezésünk ellenére sem tudtuk elérni telefonon, így helyette az első számú sportköri elnökjelöltet, Dávid Ervint találtuk meg. Tőle értesültünk, hogy az alapozás hétfőn megkezdődött.

– Tizenkét labdarúgó vett részt az első gyakorláson, közöttük öt új szerzemény. Kovács Imre pótlása még nem megoldott, szerdán okosabbak leszünk, kérem, edzőügyben akkor érdeklődjön – mondta Dávid, aki elárulta, a sportegyesületi elnökválasztás még nem történt meg, ő is csak most jött vissza nyaralásból. Korábban belefolyt a játékosszerzésbe, Baranyán kívül is kerestek futballistákat.