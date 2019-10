Már hat gólnál jár a fiatal védő

Már kopogtat az első csapat ajtaján Horváth Dániel, aki védőként is termeli a gólokat a PMFC U19-es csapatában, amely a felnőtthöz hasonlóan jól kezdte szezonját.

Csakúgy, mint a felnőtt csapat, a PMFC U19-es alakulata is remek formában kezdte a másodosztályú utánpótlás- bajnokságot. Első négy meccsük mindegyikén begyűjtötték a három pontot, majd jött egy döntetlen és egy vereség, a sikerekből pedig alaposan kivette a részét a 18 éves Horváth Dániel, aki védőként hat találatot jegyez eddig, a KTE ellen is éppen ő egyenlített.

– Az egység áll a jó szereplésünk mögött. Nagyon együtt van ez a csapat. Mindenki, aki csere, az is úgy száll be a meccs­be, hogy mindent meg kell tenni. Nem sértődik meg, hogy nem kezdett, hanem 100 százalékot belead – mondta a tehetséges labdarúgó lapunknak. – A társaimnak köszönhetem, hogy ennyiszer be tudtam találni, oda kaptam a labdát, ahonnan gólt tudtam szerezni, de én is jó pozícióba mozogtam.

Már az előző szezonban is Vas László első keretével készülhetett Horváth, aki a Magyar Kupában, az Egerszalók elleni 6–1-es győzelem alkalmával debütált, sőt, a kezdőben kapott helyet.

– Nagyon jó volt a felnőttben játszani. Élveztem, a többiek sokat segítettek – mesélt élményéről. – Számítottam rá, hogy most végre játszhatok, és reménykedem, hogy a bajnokságban is megtehetem majd.

A fiatal bemutatkozásának pedig nem csak azért örülhetnek a pécsi szurkolók, mert egy újabb saját nevelésű labdarúgó mutathatja meg magát, aki minden korosztályos csapatának meghatározó egyénisége volt, de azért is, mert második generációs PMFC-játékosról beszélhetünk. Édesapja a klub korábbi támadója, Horváth Gyula, akinek a nyomdokaiba lépne a fiatal védő.

– Amikor elkezdtem futballozni, édesapám itt játszott a klubnál, így könnyű volt belépni általa. Ő a példaképem, rá szeretnék hasonlítani – mesélt a kezdetekről Dániel. – Azt mondják, úgy fejelek mint ő, de nem nagyon hasonlítanak össze minket, mert más poszton játszunk.

Kevin Prince Boateng a kedvenc játékosa, mert megfogta, ahogy lát a pályán, illetve a lövőképessége, de figyeli saját csapata belső védőit, Rácz Lászlót és Gajág Gergőt is, akiktől még van mit tanulnia, határozottabbnak kell lennie, vallotta be. Kedvenc csapata az AC Milan, és legmeghatározóbb élménye is Olaszországhoz fűződik, amikor korosztályos kupát nyertek ott csapatával. Célja, hogy a PMFC meghatározó játékosa legyen, és a klubbal sikereket érjen el.