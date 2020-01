Már lehet jelentkezni a népszerű versenyre

Március 1-jén, vasárnap 36. alkalommal rendezik meg a Pécs–Harkány futóversenyt.

A verseny története az 1970-es évek közepéig nyúlik vissza, amikor a PVSK tájfutói úgy döntöttek, hogy a téli felkészülés felmérőjeként lefutnak 25 kilométert. A PVSK csarnokától indultak, s a Harkányi Gyógyfürdő bejáratáig meg se álltak. Így kezdődött el az egyik legnépszerűbb baranyai futóverseny. Tavaly kenyai győzelem született, Evans Tanwi a távot remeknek mondható 1:18:45 idővel teljesítette.

A mostani versenyre január 6-tól lehet jelentkezni, a nevez.hu/pecsharkany linken vagy személyesen a PVSK atlétikai irodájában, de a verseny napján is fogadnak még el nevezéseket. Minden célba érő befutó-éremmel gazdagodik, ráadásul a rajtszám egyben belépőt is jelent a harkányi strandfürdőbe. A célban egy tál bográcsgulyással, meleg teával, vízzel és energiaitallal kedveskednek a futóknak. Az első három női és férfi befutó pénzjutalomban részesül. A távot nemcsak egyénileg, hanem váltóban is lehet teljesíteni.