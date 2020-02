Már melegítenek a Harkányba futók

Méltó nyitánya lesz az idei futószezonnak a Pécs–Harkány országúti futóverseny, amelyet vasárnap rendeznek meg immár 36. alkalommal.

Minden évben több százan vágnak neki a két város közti huszonöt kilométeres távnak, amellyel egyénileg és váltóban is megküzdhetnek. Az eseményre vasárnap még nevezhetünk a PVSK új csarnokában reggel nyolc és tíz óra között, ugyanebben az időpontban az előnevezettek is átvehetik rajtszámukat. A rajt tizenegy órakor lesz a Verseny utcában, a Siklósi úti felüljáró mellett, a célt a harkányi Zsigmondy sétányon alakítják ki. A legjobb futókat díjazzák, az egyéni abszolút női és férfi 1-3. helyezettjei pénzdíjazásban részesülnek, de a leggyorsabb váltók is értékes ajándékcsomagokat kapnak.

A verseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lép érvénybe: 10.50-től 14.30-ig szakaszosan lezárják a Pécs, Verseny utca – Siklósi út – II. János Pál út – 58-as számú főút – Szalánta, Hunyadi János út – Túrony, Kossuth Lajos utca – 58-as főút Harkány előtti körforgalomig az útszakasz menetirány szerinti jobb oldali külső forgalmi sávját.