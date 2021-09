Már nem kell a nulláról kezdeni, a legjobb négy a pécsiek célja

A hazai porondon a legjobb négyet célozza meg, az Európa-kupában pedig a csoportkörbe szeretne jutni a PEAC-Pécs NB I.-es női kosárlabdacsapata. Csirke Ferenc együttese egy igencsak sűrű héttel kezdi a szezont: holnap Görögországban van jelenésük, vasárnap pedig már rajtol a bajnokság.

Tavaly nyáron nagy változáson ment át a PEAC-Pécs. Az új irány a „pécsiség” lett. A klub hazaigazolta saját nevelésű játékosait, megtartotta értékeit, kinevezte az ugyancsak pécsi, korábban a PVSK férficsapatánál sikereket elérő Csirke Ferenc, Szentendrei Áron edzőpárost, valamint csatlakoztak a kerethez a Rátgéber-akadémia legtehetségesebb növendékei is. Kijelenthető, hogy a terv bevált. Még úgy is, hogy rengeteg bukkanó volt az előző idény során, a Covid folyamatosan tizedelte a gárdát. Ugyan a bajnokságban nem sikerült a hetedik helynél előrébb végezni, de a Magyar Kupában csak egy hajszál hiányzott az éremszerzéshez. Játékban egyértelműen fejlődött a PEAC, védekezésben különösen. Az alapszakasz során csak a bajnok Sopron kapott kevesebb pontot.

A mag maradt, kiváló légiósok csatlakoztak

Ezúttal nem kellett az alapokról kezdeni, ugyanis a keret magja, a magyar húzóemberek maradtak. Kiss Virág, Szücs Réka, Wentzel Nóra és Sarok Nikolett személye is ad egy stabilitást, melléjük pedig olyan légiósok érkeztek, akik komoly erősítést jelenthetnek. Az amerikai Tyaunna Marshall a 2019/2020-as szezonban a Szekszárd húzóembere volt. A szintén amerikai, négyes poszton bevethető Chelsea Nelson az izraeli bajnokságban produkált remek mutatókat, a szerb, 195 cm magas Ivana Brajkovics pedig magas posztokon lehet nagy segítség.

Szeretnék visszacsábítani a nézőket a lelátóra

– Sikerült mindent megvalósítani a felkészülés során, amit elterveztek?

– Nem teljesen – vágta rá Csirke Ferenc vezetőedző. – De szerintem, ha megkérdeznénk a többi csapat edzőjét, ők is ezt válaszolnák. Védekezésben és támadásban is folyamatosan fejleszteni kell a repertoárunkat, nem lehet mindent belezsúfolni a felkészülési időszakba. Voltak sérülések is, így játszottunk olyan szerkezetben, amiben remélem, soha többet nem fogunk. Ami nagyon pozitív, hogy elég sokan maradtak a tavalyi csapatból, nem kellett mindent a nulláról kezdeni.

– Milyen célokkal vágnak neki a szezonnak?

– Egy kis szerencsével már az előző szezonban is jobb eredményeket érhettünk volna el, de kijelenthető, hogy most jobb csapatunk van, mint tavaly. De ezt nagyjából az összes ellenfelünkről el lehet mondani. A célunk, hogy a bajnokságban bekerüljünk a legjobb négy közé. Erre rajtunk kívül még hat csapat hajt, tehát egy izgalmas idényre számítok. Ami még fontos számunkra, hogy egyre több nézőt csábítsunk ki a lelátóra. Ezért is szeretnénk egy olyan csapatot építeni, amely képes jó eredményeket elérni.

– Holnap Európa-kupa-selejtezőt játszanak a görög Lefkada otthonában. Mi a realitás a nemzetközi porondon?

– Mindenképp szeretnénk bejutni a csoportkörbe. Ellenfelünk is lecserélte a légiósait, az egyik, korábban Cegléden kosárlabdázó játékosukat közelebbről ismerjük, a többieket csak videóról. Szerencsére már nincs sérültünk, sem betegünk. Ugyan van, aki nem százszázalékos, de teljes kerettel tudtunk elutazni. Még egy kicsit ismeretlenek leszünk egymásnak, de bízom benne, hogy sikerül olyan eredményt elérnünk, hogy majd otthon ki tudjuk harcolni a továbbjutást.

A szezon tervezett menetrendje Szeptember

23. 18.00: AS Niki Lefkada (görög)–PEAC-Pécs (Európa-kupa-selejtező)

26. 18.00: TFSE-MTK–PEAC-Pécs

29. 18.00: PEAC-Pécs–AS Niki Lefkada (Európa-kupa-selejtező, visszavágó) Október

02. 18.00: PEAC-Pécs–BEAC

05. 18.00: PEAC-Pécs–DVTK

09. 18.00: PEAC-Pécs–PINKK-Pécsi 424

16. 18.00: Vasas Akadémia–PEAC-Pécs

24. 18.00: PEAC-Pécs–Szigetszentmiklós

31. 19.00: KSC Szekszárd–PEAC-Pécs November

20. 18.00: PEAC-Pécs–Sopron Basket

28. 17.00: Győr–PEAC-Pécs December

05. 18.00: PEAC-Pécs–Csata

11. 18.00: Cegléd–PEAC-Pécs

19. 18.00: PEAC-Pécs–TFSE-MTK

28. 17.00: BEAC–PEAC-Pécs Január

02. 17.30: DVTK–PEAC-Pécs

05. 19.15: PINKK-Pécsi 424–PEAC-Pécs

08. 18.00: PEAC-Pécs–Vasas Akadémia

16. 18.30: Szigetszentmiklós–PEAC-Pécs

23. 18.00: PEAC-Pécs–KSC Szekszárd

29. 18.00: Sopron Basket–PEAC-Pécs Február

26. 18.00: PEAC-Pécs–Győr Március

05. 18.30: Csata–PEAC-Pécs

12. 18.00: PEAC-Pécs–Cegléd

*A pontos időpontok a szezon közben változhatnak. Ha túljut Ek-selejtezős ellenfelén a PEAC, akkor tovább bővül az őszi program.

Ők távoztak Ami a légiósokat illeti, a szerb Tijana Andusic befejezte pályafutását, a lett Paula Strautmane pedig Spanyolországba igazolt. Szintén abbahagyta a kosárlabdát (sérülés miatt) a pécsi nevelésű Kaposi Pálma, valamint más csapatnál folytatta Sánta Petra, Habling Lara, Szücs Luca, Hegedűs Rebeka és Milica Vojinovic is.

A 2021/2022-es PEAC-Pécs-keret A PEAC-Pécs 14 fős kerettel vág neki a szezonnak. Ebből hárman hazájuk válogatottjában is bemutatkozhattak már (Kiss Virág, Wentzel Nóra, Nikola Dudásová), nyolcan pedig a Nemzeti Kosárlabda Akadémián (Rátgéber-akadémián) nevelkedtek.

A keret: Sarok Nikolett (csapatkapitány), Kiss Virág, Wentzel Nóra, Szücs Réka, Nikola Dudásová, Tyaunna Marshall (amerikai), Chelsea Nelson (amerikai), Ivana Brajkovics (szerb), Ilina Selcova, Bojtár Boglárka, Laczkó Sára, Kötő Luca, Olawuyi Adenike, Csényi Anna.

Tyaunna Marshall

A 28 esztendős, 175 cm magas, kettes-hármas poszton bevethető amerikai 3 román bajnokságot nyert Sepsiszentgyörggyel, a San Marino kosarasaként volt az olasz liga All Star-csapatában, valamint egy évet lehúzott Szekszárdon is.

Ivana Brajkovics

A 195 cm magas, 28 esztendős szerb játékos a magas posztokon jelent majd segítséget. Korábban légióskodott Csehországban, Spanyolországban és Németországban is, a tavalyi idényt pedig hazájában, Szerbiában töltötte.

Chelsea Nelson

A 25 esztendős, 188 cm magas, négyes poszton bevethető amerikai játékos utolsó két idényében az izraeli bajnokságban szerepelt a Hapoel Rishon Le-Zion együttesében, ahol 18,7 pontot és 8,8 lepattanót átlagolt az elmúlt szezonban.

Nikola Dudásová

Ugyan nem nyáron, de a 2021-es évben érkezett a PEAC-hoz a szlovák válogatott irányítója is. Dudásová nyolc évet húzott le a Pöstyénnél, majd a cseh Zabiny Brno, a szlovák Ruzomberok és a lengyel Sleza Wroclaw játékosa is volt.

Alawuyi Adenike

A Rátgéber-akadémia növendékei közül többen is csatlakoztak a kerethez. Ilina Selcova, Laczkó Sára, Csényi Anna, Kötő Luca és Bojtár Boglárka mellett a nigériai, 2004-es születésű, 189 cm magas Olawuyi Adenike (képünkön) is.