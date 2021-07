Már nem zöldfülűen vágnak neki a másodosztály kihívásainak

Az előző idényben sokakra rácáfolt a Szentlőrinc SE labdarúgócsapata a másodosztályban, amikor a 16. hellyel kiharcolta a bent maradást. Idén hasonló célokkal, de már jóval több tapasztalattal futnak neki a vasárnap startoló bajnokságnak.

Szinte teljesen kicserélődött a Szentlőrinc kerete a nyáron. Tizenheten távoztak a bent maradást kiharcoló csapatból, mint azt Fekete Tivadar, sportszakmai igazgató elárulta a szurkolói ankéton, többnyire anyagi megfontolásból. Több meghatározó labdarúgó is elment, akiket igyekezett tapasztalt játékosokkal, illetve ambiciózus fiatalokkal pótolni a klub, s még biztosan lesznek érkezőik.

Hogy kiharcolták erre a szezonra is az NB II.-es tagságot, nagy eredmény volt az egyesület életében, s ezt a célt idén is sikerülhet elérniük. Sőt, a 10. hely környéke is elérhetőnek tűnik, főleg ha október közepén-végén valóban hazatérhetnek Kaposvárról. Mint láttuk, a saját pályájukon még a legjobb alakulatokat is meg tudták szorongatni. A Győrt és a PMFC-t is megállították, a Debreceni VSC-vel pedig az eredményt leszámítva kiváló meccset játszottak már telt ház előtt.

Miroslav Grumics érkezése nagyot lendíthet a csapaton

Nem árulunk el nagy titkot, ha kijelentjük, a gólszerzéssel azért meggyűlt olykor a baja Harsányiéknak az előző idényben, s tavasszal azt is láthattuk, mennyit számít egy olyan labdarúgó játéka, mint Mervó Bencéé. Bár Miros­lav Grumics más típusú csatár, s idősebb is már, tapasztalatával, stílusával rengeteget segíthet ennek az összességében még mindig nagyon fiatal csapatnak. Nem csak a pályán, de azon kívül, az öltözőben való jelenlétével is hozzásegítheti az eredményesebb játékhoz a gárdát, ami extra pozíciókat jelenthet idén a tabellán.

Négy kérdés Hajagos Tamás kapusnak

– Tavaly érkezett a tapasztaltabb Slakta Balázs a klubhoz, bizonyította, képes az osztályváltást megugrani, és az idény végére stabil volt a helye. Hogy látja az előző szezonját?

– Az első fordulóban tavaly volt egy kellemetlen sérülésem, ami után kihagytam 10-11 mérkőzést, de utána sikerült visszaverekednem magamat a csapatba. Jó eredmények jöttek, és bennragadtam. Elégedett vagyok az előző szezonommal, és remélem, hasonló lesz ez is.

– Kicserélődtek a posztriválisai. Mondhatjuk, hogy ön az első számú hálóőr?

– Jó kapusokat igazoltunk. Ahogy Fekete Tivadar is elmondta, versenyhelyzetet akarnak kialakítani a csapaton belül, hogy amelyikünk megkapja a lehetőséget, ne kényelmesedhessen bele a helyzetbe. Ugyanúgy dolgozok tovább keményen, és a stáb majd eldönti, kinek szavaz bizalmat.

– Okozhat nehézséget a sok változás a csapaton belül?

– Nem gondolom, mert elég jó a közösség Szentlőrincen. Aki ide igazol, az gyorsan be tud közénk integrálódni. Nem hiszem, hogy nagyobb problémát jelentene ez. Sőt, akiket szerződtetett a csapat, abszolút befogadtuk, és várjuk már az első fordulót.

– Mit vár az idénytől?

– Kicsit már több rutinunk van, személy szerint nekem is. Jobb szezont szeretnénk futni, mint a tavalyi. Minél előbb szeretnénk elérni a közös célunkat, és utána nyugodtabban futballozni. Nem fog ez könnyen menni, koncentráltnak kell lennünk a pályán. Reméljük, Szolnokon most is 1-0 lesz, csak nem oda, hanem ide. Rutinban biztos, hogy előrébb tartunk, tavaly nagyon zöldfülűek voltunk.

A bajnoki menetrend 2021. AUGUSZTUS

01., 19.00 Szolnok–Szentlőrinc

08., 17.30 Szentlőrinc–PMFC

15., 19.00 Győr–Szentlőrinc

18., 17.30 Szentlőrinc–Nyíregyháza

22., 19.00 Békéscsaba–Szentlőrinc

29., 17.30 Szentlőrinc–III. ker. TVE

SZEPTEMBER

12., 17.00 Szeged–Szentlőrinc

15., 16.00 Szentlőrinc–Dorog

26., 17.00 Tiszakécske–Szentlőrinc

29., 16.00 Szentlőrinc–Szombathely

OKTÓBER

03., 15.00 Budafok–Szentlőrinc

17., 13.00 Budaörs–Szentlőrinc

24., 13.00 Szentlőrinc–Soroksár

31., 17.00 Ajka–Szentlőrinc

NOVEMBER

07., 13.00 Szentlőrinc–Diósgyőr

21., 17.00 Csákvár–Szentlőrinc

24., 13.00 Szentlőrinc–Vasas

28., 13.00 Siófok–Szentlőrinc

DECEMBER

05., 13.00 Szentlőrinc–Kecskemét

12., 13.00 Szentlőrinc–Szolnok

2022 JANUÁR

30. PMFC–Szentlőrinc

FEBRUÁR

06. Szentlőrinc–Győr

13. Nyíregyháza–Szentlőrinc

20. Szentlőrinc–Békéscsaba

27. III. kerületi TVE–Szentlőrinc

MÁRCIUS

06. Szentlőrinc–Szeged

13. Dorog–Szentlőrinc

16. Szentlőrinc–Tiszakécske

20. Szombathely–Szentlőrinc

ÁPRILIS

03. Szentlőrinc–Budafok

06. Szentlőrinc–Budaörs

10. Soroksár–Szentlőrinc

17. Szentlőrinc–Ajka

24. Diósgyőr–Szentlőrinc

MÁJUS

01. Szentlőrinc–Csákvár

08. Vasas–Szentlőrinc

15. Szentlőrinc–Siófok

22. Kecskemét–Szentlőrin

Marián Sluka

A vezetőedző második szezonját kezdi meg a csapat élén, s ismét építkezésbe kellett kezdenie. Azonban nem felejthetjük el, hogy tavaly is sok érkezőt, fiatalt kellett integrálnia, s remekül megoldotta a feladatot, arról nem is beszélve, hogy közben harmadosztályú játékosokból kellett NB II.-est faragnia.

További mozgások

Érkezett

Török László 20 éves középpályás (kölcsön, Újpest).

Nagy Zsombor 20 éves belső védő (kölcsön, Újpest).

Bányai Péter 20 éves támadó (Rákosmente).

Prokop Rostislav 25 éves kapus (Iváncsa).

Távozott

Hleba Tamás, Pacéka Norbert, Slakta Balázs, Molnár Róbert, Dulló Martin, Nikics Nemanja, Matic Srdan, Fröhlich Roland, Kovács Dávid, Tóth Márk, Torvund Alexander, Sili Luka, Nagy Barnabás, Kapronczai Gergely, Forgács Dávid, Mervó Bence, Babinszky Bence.

Miroslav Grumics

Született: 1984. június 29., Apatin (Szerbia). Poszt: csatár.

Korábbi klubjai: Vojvodina, Vorskla Poltava, Banat Zrenjanin, Kaposvár, PMFC, Diósgyőr, Kisvárda, Kozármisleny, Szombathely, ZTE, Szeged.

Felnőtt karrier: 15 szezon.

Németh Márk

Született: 1996. szeptember 30., Budapest.

Poszt: balszélső védő.

Korábbi klubjai: ETO FC Győr (utánpótlás), Cradobus Mosonmagyaróvár, Szentlőrinc, PMFC.

Felnőtt karrier: 7 szezon.

Tamás László

Született: 1988. január 18., Gyergyószentmiklós.

Poszt: belső védő.

Korábbi klubjai: PMFC (up), Szentlőrinc, Kopfing, Vasas, Siófok, Balmazújváros, Szombathely, Szolnok.

Felnőtt karrier: 13 szezon.

Jancsó András

Született: 1996. április 22., Szombathely.

Poszt: belső középpályás.

Korábbi klubjai: Szombathelyi Haladás (Illés Akadémia), Soproni VSE, Gyirmót FC Győr.

Felnőtt karrier: 10 szezon.

Erdélyi Botond

Született: 1999. március 20., Budapest.

Poszt: jobbszélső védő.

Korábbi klubjai: Monor (utánpótlás), Bp. Honvéd (utánpótlás), Kisvárda, Dorog, Tiszakécske, Siófok.

Felnőtt karrier: 5 szezon.