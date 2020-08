Maradt hiányérzet a Szentlőrinc edzőjében

Mint köztudott, újabb pontot szerzett a Szentlőrinc SE férfilabdarúgó-csapata az NB II.-es bajnokságban.

Marián Sluka tanítványai Fröhlich góljával szereztek vezetést, a hazaiaknak pedig csak egyszer volt erre válasza. Ezzel a pontszerzéssel épp a megyei rivális PMFC mögé sorolt be a Lőrinc a 11. pozícióba, mivel egyel kevesebb gólt szerzett.

– Becsületesen felkészültünk a meccsre, azt is láttam a pályán, amire készültünk. A srácok kilencvenkilenc százalékban teljesítették azt, amit megbeszéltünk, nagyon értékes egy pontot szereztünk. Mégis van némi hiányérzetem, mert a második félidőben gyengébben játszottunk, és volt több helyzetünk is, amivel megnyerhettük volna a meccset. Mindezzel együtt is kiváló csapatként működtünk ma. Furcsállom, hogy csak hármat lehet cserélni, ez pedig nálunk hatványozottan fontos, hiszen keretünkben ritka az olyan játékos, aki egy hét alatt három mérkőzést játszott volna korábban – nyilatkozta a találkozót követően Marián Sluka.