Maradtak a célok és a külföldiek is

Folytatódik a bajnokság a női labdarúgó NB II. Nyugati-csoportjában, amit az MLE-R-Bus 100 százalékos teljesítménnyel vezet. A gólkülönbségük imponáló, 101-1.

A baranyai együttesnek három pont az előnye a MOL Vidivel szemben, amely a tavaszi második fordulóban a vendégük lesz.

Az MLE-R-Bus a téli szünetben két új játékost igazolt, Jáhn Klaudiát az NB I-es Diósgyőrből és Szollár Bernadettet Nagykanizsáról. Velük a felnőtt keret 18 fős lett, mivel nem távozott senki, a külföldiek is maradtak. Az együttest továbbra is a horvát Dejan Berger irányítja, a céljuk változatlanul visszajutni az élvonalba.

A hazai mérkőzéseiket tavasszal is Kozármislenyben játsszák.