Másfél év után kikapott a Pécsvárad

Szombatra és vasárnapra is tartogat egy-egy rangadót a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 8. fordulója. Előbb a Lovászhetény próbálja meg megállítani a hibátlanul menetelő Mohácsot, majd a hét utolsó napján a Szentlőrinc II. állna (a szintén hibátlan) Villány útjába. Egy hosszú sorozat már megszakadt a héten: másfél év után kapott ki a Pécsvárad.

Október 10., szombat, 15.00

Mohács (4.)–Lovászhetény (5.)

A vírushelyzet és a sorsolás úgy alakította, hogy a Mohács az eddigi hét forduló alatt csupán négyszer lépett pályára. De ennek ellenére is ott van az élmezőnyben Kvanduk János együttese, hiszen még egyetlen egy pontot sem hullajtott el. A Duna-partiak idén méltó ellenfelei lehetnek az elmúlt években egyeduralkodó Pécsváradnak is. Ráadásul a címvédő szerdán 2-1-re kikapott a PVSK-tól, ami a riválisoknak semmiképp sem jött rosszul. Bár hozzá kell tenni, hogy Varga László együttese ezt megelőzően az első körben, augusztus 22-én lépett pályára, mivel több pécsváradi játékosnál kimutatták a koronavírust.

Kvanduk János, a Mohács edzője: – A Pécsvárad szerdai vereségéből nem szabad messzemenő következtetést levonni, hiszen nehéz helyzetben vannak, hetekig nem is edzettek. Szerintem továbbra is ők a bajnokság legnagyobb esélyesei, nekünk saját magunkkal kell törődni. Jól kezdtük a szezont, így nyilván senki sem szomorú az öltözőben, de egyelőre csak négy meccsen vagyunk túl. A helyén kell kezelni a dolgokat, de ezt a játékosaim is nagyon jól tudják. Természetesen a Lovászhetény ellen is nyerni szeretnénk, de ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen egy veszélyes, jól futballozó csapattal találkozunk.

A Lovászhetény jól erősített a nyáron, s ezt az eredményei is igazolják.

Bíró Ferenc, a Lovászhetény edzője: – Valóban jól igazoltunk, viszont néhányan az utolsó pillanatban jelentették be, hogy nem maradnak, így őket nem tudtuk pótolni. Kevesen vagyunk, de van egy nagyon jó kezdőcsapatom, amely minőségi futballra képes. A célunk, hogy az élmezőnyhöz tartozzunk, s úgy gondolom, efelé jó úton haladunk. A Mohács egy jól felkészített, jó lehetőségekkel bíró csapat, de velük is egy ki-ki meccset szeretnénk játszani, és remélem, hogy ponttal vagy pontokkal térhetünk haza.

Pécsvárad (11.)– Kétújfalu (13.)

A PVSK ellen elképesztő szériája szakadt meg a Pécsváradnak, amely ezt megelőzően 2019 márciusában a PEAC-tól szenvedett vereséget. Varga László együttese azóta huszonháromszor győzött, s csak kétszer ikszelt a megyei I. osztályban (az előző kiírás nem fejeződött be). Ám a címvédő hamar talpra állhat, hiszen szezonbeli harmadik bajnoki meccsén az újonc Kétújfalut fogadja.

Október 11., vasárnap, 15.00

Villány (2.)–Szentlőrinc II. (1.)

A vasárnap is tartogat rangadót, hiszen a hét utolsó napján összecsap egymással a tabella első két helyezettje. A Szentlőrinc II. azon kevés csapat közé tartozik, amely mind a hét fordulóban pályára lépett. S ha már lehetőségük volt rá, szorgalmasan gyűjtögették a pontokat a piros-feketék. A náluk két meccsel kevesebbet játszó Villányról nem is beszélve. Kósa Zoltán együttese még hibátlan, s ha legyőzi riválisát, akkor a pontvadászat élére áll.

Thermal Spa Siklós (12.)–Sellye O és R (9.)

A Siklósnak nagyon nehéz volt a sorsolása a szezon elején, s ez a tabellán elfoglalt helyezésében is megmutatkozik (még úgy is, hogy a PEAC-ot megverte). Most az eddig hullámzóan teljesítő Sellyét fogadja Nagy Balázs együttese. Az ormánságiak az elmúlt két fordulóban nem léptek pályára, így megjósolhatatlan, hogy milyen formában várják a találkozót.

Boda-Andrics és Tsa Kft. (8.)–Sport36-Komló (10.)

Egy biztos: kemény meccs lesz! A Boda eddig a kötelezőket hozta, a papíron erősebb ellenfeleivel viszont nem bírt el. Kérdés, hogy az előző szezonban még a dobogóért küzdő Komló, melyik arcát mutatja vasárnap. A Bányász eddigi öt bajnoki meccséből csupán egyet nyert meg, ami nem kis meglepetés.

Szederkény (14.)–Bóly (6.)

Az első három (vereséggel végződő) fordulót követően, talán még a bólyiak sem gondolták volna, hogy 9 ponttal a tarsolyban utazhatnak Szederkénybe. Keibl Ede tanítványai a Sellyének, a Harkánynak és a PEAC-nak is négyet gurítottak, s ezzel felkúsztak a hatodik helyre. A remek sorozatot az első győzelmére hajtó Szederkény szakítaná meg.

Elhalasztva: PTE-PEAC (7.)–Harkány (15.).

A hét közben pótolták (5. forduló): Pécsvárad R-Bus–PVSK 1-2 (gólszerzők: Krapecz, illetve Turi, Kántor).

Megyei I. osztály