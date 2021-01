Másfél hete már bizonyítottak a Körmend ellen

Ismét összecsap ma 16.30-kor a PVSK­-Veolia férfikosárlabda-csapata a Körmenddel, ezúttal a Pécs lesz a vendég.

A két gárda egy-egy találkozót játszott azóta a mérkőzés óta, s mind a kettő győzelemmel zárta a 2020-as évet. A Körmend a Fehérvárt fogadta, s egy küzdelmes találkozót követően örülhetett.

A PVSK az Oroszlánnyal búcsúztatta az óévet, de egy jóval könnyedebb sikert aratott úgy, hogy minden negyedet megnyert.

– Úgy tűnik, hogy végre ráhangolódtunk egymásra a pályán. Sokkal agresszívebbek voltunk, mint a korábbi mérkőzéseinken, és maradéktalanul megcsináltuk azt a pályán, amit Dragan kért tőlünk. Támadásban is szépen járt a labda. Ebben a ritmusban kell folytatnunk, és ezt a játékstílust tovább vinnünk az előttünk álló meccseken – mondta a klub honlapjának Dragasevics Veljko. – A Körmend az előző meccsén nyerni tudott egy bajnokesélyes Alba ellen. Mondjuk az, hogy nem lehetnek ott a csarnokban a szurkolók, ezúttal nekünk lesz nagyobb előny, hiszen azért a telt házas körmendi katlanban egészen más lenne az atmoszféra. Most igazolt ellenfelünk egy új irányítót, igaz, azt még nem tudjuk, hogy játszik-e ellenünk, vagy sem. Mivel nemrég találkoztunk velük, nyilván így készülni is egy kicsivel könnyebb, hiszen tudjuk, hogy mire számíthatunk nagyjából. Megmutattuk már, hogy képesek vagyunk legyőzni a Körmendet, ezért nem is kérdés, hogy idegenben is erre készülünk.

További program: Alba Fehérvár–Kecskemét 17.00, Szolnok–Zalaegerszeg 18.00.

Az állás: 1. Szolnok 10 győzelem/2 vereség, 2. Szombathely 7/2, 3. Szeged 11/4, 4. Paks 10/4, 5. Alba Fehérvár 7/4, 6. Körmend 8/5, 7. Debrecen 7/7, 8. Sopron 6/7, 9. ­PVSK 6/8, 10. Kecskemét 4/6, 11. Oroszlány 4/8, 12. Zalaegerszeg 3/8, 13. Kaposvár 3/9, 14. Jászberény 0/12.