Mecsek rali: Hadik győzött, Vincze a bajnok

A tavaly az abszolút összetett élén záró Hadik András oldalán a navigátor Deák Attilával megnyerte a szombaton befejeződő Mecsek ralit, amelyen a harmadikként végző Vincze Ferenc, Bacigál Igor duó bebiztosította a bajnoki címét.

A Pécsen és környékén megrendezett viadalt egy lengyel vendégpáros fejezte be a második helyen.

A Korda Racing Skoda Fabia R5-ösét vezető Vinczének ez pályafutása első magyar abszolút bajnoki címe, és a csütörtöki prológ után pénteken és szombaton 12 gyorsasági szakaszon át tartó, több mint 140 kilométer össztávú versenyen végig a műszaki hibát nem kockáztatva, saját bevallása szerint is „óvatosan” vezetett, hogy egy futammal az ob vége előtt bebiztosítsa végső diadalát.

Az eddigi hat versenyből négyet nyerő Vinczének már a Mecsek rali előtt is nagy volt az előnye az összetettben, most viszont ez behozhatatlanná vált. A rali ob idei szezonja Nyíregyházán és környékén zárul november elején, amikor az Európa-bajnokság (ERC) mezőnyével együtt versenyeznek a hazai ralisok a Rally of Hungary elnevezésű viadalon.

Mecsek rali (12 gyorsasági szakasz, 142.62 km, a dobogósok)

1. Hadik András, Deák Attila (Ford Fiesta R5) 1:16:34.7 óra

2. Grzegorz Grzyb, Tomasz Borko (lengyel, Skoda Fabia R5 EVO) 20.2 mp hátrány

3. Vincze Ferenc, Bacigál Igor (Skoda Fabia R5) 51 mp h.