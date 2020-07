Még a reggeli futás is élvezetes

Péntektől Orfűn sátraznak a PVSK 12–17 éves cselgáncsozói, akikhez idén még az időjárás is egészen kegyes.

Két hétre Orfűre tették át székhelyüket a PVSK cselgáncsozói. Egy hétig huszonkét, 12–17 éves ifjú harcművész készül a versenyszezonra Kersics Dávid vezényletével, majd a következő héten Kersics Antal felügyelete mellett huszonöt még fiatalabb versenyző látogat ki a Kistóhoz.

Látogatásunkkor éppen egy vármétameccs zajlott, amit egy edzés miatt meg kellett szakítani. Persze a fiatalok ígéretet kaptak arra, hogy befejezhetik az összecsapást, ha vége a tréningnek.

Mint azt Kersics Dávid elmondta, igyekeznek a tábor során az ifjak önállóságát is fejleszteni, mindig van egy napi felelős, aki vizet hoz a táborba, mosogat. Mindenkinek rendet kell tartania a sátrában, mindezt amellett, hogy az edzéseken a lehető legjobbját nyújtja. Az edzések mellett persze a szórakozásra is marad idő. A várméta mellett például focival ütik el az időt a résztvevők. Mindez pedig kellően elfárasztja a fiatalokat. Az első éjszaka óta így nem is volt rendbontás.

– Nagyon élvezem ezt a tábort, minden évben itt vagyok, amikor csak tehetem. Általában mind a két hét során, a nagyobbakkal és a fiatalabbakkal is, itt vagyok. A második hétre is mindig összeállítanak nekem egy edzéstervet, és akkor azt tudom csinálni – kezdte kérdésünkre Kenderesi Péter. – Élvezem, hogy együtt vagyunk több napig. A közösség nagyon jó, és az edzések sem olyanok, hogy azt kellene figyelnünk, hogy a másik miért nem megy arrébb.

Már csak az edző és a fiatalok arckifejezéséből is könnyedén leolvasható, nem kényszerből vesznek részt a táborozáson. Mindenki élvezettel végezte még a kemény feladatokat is a festői környezetben.

– Nagyon élvezem ezt a tábort. Olyan öt éve járok ide nyáron. A közösség nagyon jó – emelte ki Varga Levente is. – Nagyon szeretem, hogy együtt vagyunk, csapatként összefogunk. Kifejezetten élvezem a reggeli futásokat itt. Amikor felkelünk, és még kicsit álmosak vagyunk, az kitisztít.