Még a tízfős korlátot sem használták ki

Ahogyan jelezte is, fokozatosan elindítja tréningjeit a PVSK. Az atléták már munkába is álltak, és a kosárlabdázók is nagyon várják már a folytatást.

Belevágtak a kiscsoportos edzésekbe a PVSK atlétái szigorú szabályok mellett. Ilyen többek között, hogy az edzőknek szájmaszkot kell viselniük a tréningek alatt, valamint hogy egyszerre maximum tízen vehetnek részt a foglalkozáson. Ezt a korlátot viszont egyelőre még nem használták ki a vasutasok. Mint azt írják Facebook-oldalukon, türelemmel és alázattal kezelik ez a helyzetet is, ahogyan azt a klub mottója is diktálja.

Az atlétákhoz hasonlóan a kosárlabdázók is legszívesebben már a dobásokat, passzokat gyakorolnák, de erre még nincs lehetőségük, hiszen a pécsi egyesület is betartja a kosárlabda szövetség ajánlását, miszerint június elejéig ne tréningezzenek a csapatok. Viszont nem csak a játékosoknak, edzőiknek sem feltétlenül egyszerű továbbra is az otthonaikban maradniuk. Rab Gyula, az NB I. B-s férfialakulat edzője is arról beszélt az egyesület honlapjának, mennyire hiányzik már neki a mérkőzések hangulata.

– Szerencsére szép környezetben, Orfűn vagyok, immáron több mint két hónapja, és így van lehetőségem minden nap sétálni egy kicsit, így enyhítve a bezártság egyhangúságát – kezdte beszámolóját Rab Gyula. – Több mint ötven évet töltöttem el a sportágban, de ilyen sem játékosként, sem edzőként nem fordult még elő velem. Éppen Kaposváron játszottunk bajnoki meccset, amikor jött a hír, minden sporttevékenységet felfüggesztenek a járvány miatt, nagyon szomorúak voltunk, és vagyunk is, hiszen nagyon hiányzik a játék, a srácok és a kollégák.

Emellett abba is beavatta a közérdeműt a tréner, hogy a sétálás mellett ő is előszeretettel ül most le megnézni a régi meccseket, valamint az edzésterveket készíti. Azt is hozzátette, tudja, hogy becsülettel elvégzik a munkát tanítványai.

– Lassan újraindulhat a munka, de nagyon óvatosnak kell lenni, mert most az első a biztonság. A másik probléma, hogy a gyerekek egy része kollégista, mivel nincs iskolai oktatás, így ez egy nagyon nehezen megoldható helyzet. Igazi tétmeccset szerintem csak októberben lehet majd játszani. Addig pedig marad a remény, hogy mindenki egészségesen tér majd vissza – zárta szavait a szakvezető.