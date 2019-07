Meg kellett elégednie a bronzzal

Bronzéremmel zárta a országúti kerékpár országos bajnokság utolsó versenyét a pécsi Lotus Cycling Team versenyzője, Jordán Dorka. A 17 éves, kétszeres utánpótlás magyar bajnok versenyző 75 km-es távon, az U19-es lányok között végzett az ibrányi futam harmadik helyén.

– Jordán Dorkában most is benne volt a győzelem, de egy olyan forgatókönyvvel szembesült, amit nem tudott kezelni. De ez nem is várható el tőle, hiszen nagyon fiatal még – mondta lapunknak Horváth Zoltán, a Lotus Cycling Team edzője.

A csapat többi versenyzője is jól szerepelt a 34 fokos hőségben: A U19-es fiúknál 107 km-en Schumann Máté a 8., Bagarus Bence 15. lett. Az egyesület legfiatalabb versenyzője, az U15-ös Maros Andris pedig a 15. helyen zárt.

A kép illusztráció.