Még ma is játszik

Varga János a pécsi teniszélet emblematikus figurája, aki túl a hetvenen is egyesületi vezető, és új pálya építésén dolgozik 200 teniszezőjük számára.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Varga János (74) harminc éve az E.ON-Pécsi Elektromos SE ügyvezetője. Amikor még Vasas Elektromos SE-nek hívták a 70-es években alapított sportegyesületet, annak asztalitenisz, kispályás labdarúgás, természetjárás, horgász és tenisz szakosztálya volt, mára csak az utóbbi maradt. A sportkör 200 teniszezőt számlál, közülük körülbelül 30-an utánpótlás-korúak, akik rendszeresen járnak versenyekre.

– Egyre nehezebb fennmaradni, sok buktatója van a dolognak – jellemezte a jelenlegi helyzetüket az ügyvezető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezzel arra utalt, hogy a főtámogatójuk, az E.ON jóvoltából biztos az anyagi háttér, de az önkormányzattól soha sem kaptak egy fillér támogatást sem, miként a Magyar Tenisz Szövetségtől sem, amelynek pedig a tagjai. Ennek ellenére évente négy-öt versenyt tudnak rendezni, a legközelebbi július 7-8-án lesz, a 250 ezer forint összdíjazású országos amatőr bajnokságon 60-70 résztvevőre számítanak.

Varga minden napját a Diófa utcai sporttelepükön tölti, második otthonának tekinti, még szombat-vasárnap is lejár. Oda, ahol 13 salakos és egy műfüves teniszpálya van, közülük télen hármat be tudnak fedni. Készülőben van egy fedett, műanyag borítású játéktér kialakítása is, amelyről a sportvezető azt állította, hogy egy-két esztendőn belül meglesz. A teniszpályákon kívül rendelkeznek 10×5 méteres uszodával, szaunával, jaccuzzival, konditeremmel, az asztalitenisz-terem most épül.

– Ezeket a cég dolgozói rendszeresen használják, ami örömteli – hallottuk Vargától, aki 74 éve dacára a tömegsportot űzők népes táborába tartozik, hetente háromszor teniszezik. – Bár vannak igazolt sportolóink, a sportegyesületünk az amatőr sportra épül, több évtizede ez jellemző ránk. Remélem, hogy sokáig tudjuk még csinálni.