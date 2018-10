Megalakult a pécsi kerekesszékes kosárcsapat

A Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség tavaly nem véletlenül hozta el Pécsre a Kerekesszékes Kosárlabda Magyar Kupa Döntőjét. Szerette volna egy kicsit megismertetni a sportágat a helyi közvéleménnyel, ugyanis már akkor elhatározta, hogy Pécsett is létrehoz egy ilyen alakulatot.

Az állhatatos munkának meglett az eredménye, idén megalakult a PTE-PEAC Rolling Basket, amely május óta, heti két edzéssel készül. Már van egy 8-10 főt számláló állandó létszám, így lassan azt tervezgethetik, hogy jövőre a magyar bajnokságban induljanak. Az ügy nem főleg a sportértékről szól, inkább arról, hogyan lehet megszólítani minél több, mozgásában korlátozott embert, hogy csatlakozzon egy közösségbe.

A csapat menedzserét, Vojtek Aurélt nem nagyon kell bemutatni a baranyai kosárlabdabarátoknak. A PVSK korábbi kiváló játékosa hosszú évek óta közvetíti rádióban, televízióban a férficsapat meccseit, és mint megtudtuk, az első hívószóra az ügy mellé állt.

– Amikor megkerestek, hogy próbáljak segíteni a népszerűsítésben, toborzásban, azonnal jöttem – mesélte lapunk megkeresésére Vojtek. – Én a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének pécsi titkára is vagyok, közel áll hozzám ez a történet. Mivel jómagam is mozgássérült vagyok, nem volt kérdés, hogy én is székbe ülök, beszállok a csapatba. Mivel kosarazni a lábam miatt már nem tudtam, volt is hiányérzetem.

Vojtek arról is beszélt, hogy bár a sportolói múlt előnyt jelenthet a labdakezelésben, dobásokban, de aki még nem ült előtte kerekesszékben, annak meg kell tanulnia, hogyan is lehet azt használni. – Fontos ez a csapat – hangsúlyozta. – Nem elsősorban azért, hogy majd a magyar bajnokságban is elinduljunk. Annak is eljön az ideje. De főként azért nagyon fontos, mert itt olyan embereket sikerült megszólítanunk, akik föladták azt, hogy begubóznak a négy fal közé otthon. Eljöttek, és megtanulhatnak egy kreatív, dinamikus, élvezetes játékot. Látni kellene mindenkinek az örömöt ami kiül az arcokra, amikor az edzések végén összeállunk csatakiáltásra.

A PTE-PEAC Rolling Basket kedden és pénteken tartja edzéseit a PTE Berek utcai tornatermében. A csapat minden érdeklődőt örömmel vár. És ha minden jól megy, a 2019/20-as szezonban már bajnoki mérkőzéseket is játszhatnak, a most még a sportág alapjaival ismerkedő, bátor sportolók.