Megállíthatatlan a Komló, Tukerics a végén döntött

Megőrizte tavaszi veretlenségét a Komló, amely egy ötgólos mérkőzésen gyűrte le a Villányt a Gienger Megyei I. osztály 25. fordulójának rangadóján. A PEAC és a Szederkény szintén nyert, a Pécsvárad viszont botlott Bodán.

Komló–Villány 3-2 (1-1)

Komló. V.: Bánfai Zsolt. Komló: Laczkó – Farkas (Papp, 84.), Rein, Vörös, Doboviczki (Budai, 77.) – Vass, Kis-Varga, Tukerics – Miltner, Hideg, Kiss D. (Bolboaca, 64.). Edző: Tóth Máté. Villány: Dósa – Czibere, Pauk, Buni J., Pfefferman – Bischof, Elek Zs., Buni B., Márkovics – Stefán, Alabert. Edző: Polgári Csaba.

Gólszerzők: Kiss D. (30.), Budai (81.), Tukerics (92.), illetve Czibere (17.), Tukerics (64.).

Továbbra is megállíthatatlan a tavasszal még veretlen Komló, amely a hétvégén a Villány ellen tartotta otthon a három pontot. Bár nem volt egyszerű dolga Tóth Máté együttesének, igencsak megizzadt ezért a sikerért. A gólzáporos mérkőzésen a vendégek kétszer is vezettek, előbb Czibere góljával az első félidőben, majd Tukerics öngóljával a második játékrész derekán. A házigazda viszont egy pillanatra sem adta fel, kétszer is egalizált, a véghajrában pedig a remekül játszó Tukerics Ákos az ellenfél kapujába is betalált, amivel megnyerte a rendkívül fordulatos találkozót csapatának. A Bányász így sorozatban a kilencedik meccsén sem talált legyőzőre.

PEAC–Harkány 3-2 (1-0)

Pécs. V.: Jakab Attila. PEAC: Házenauer – Gál Sz., Pinczés (Hadobás, 60.), Molnár G., Jeránt – Grabarics, Wieland, Lauer – Kónya, Makai, Gelencsér B. Edző: Fazakas András. Harkány: Tamás N. – Laki (Geczó, 34.), Körmendi, Szeifert, Teszárik, Keresztes – Ragány, Oberländer, Schvedics,Tar – Hőnyi. Edző: Weinert Zsolt.

Gólszerzők: Gelencsér B. (43., 82.), Makai (93.), illetve Teszárik (51.), Geczó (56.).

Kiállítva: Ragány (91.).

A PEAC szinte teljesen lemásolta a Komlót, hiszen a második félidő közepén szint egygólos hátrányban (1-3) volt, s onnan nyerte meg hétvégi bajnokiját a Harkány ellen, méghozzá egy hosszabbításban szerzett góllal. A pécsiek szélsője, Gelencsér Bálint nem először nyújtott kiváló teljesítményt a szezonban, a 19 éves játékos akcióból, majd szabadrúgásból is betalált.

Szentlőrinc II.–PVSK 3-1 (2-0)

Szentlőrinc. V.: Kozári István. Szentlőrinc II.: Antal S. – Nidermayer, Kiss E. Filó, Szolga – Kovácsevics, Aszalós, Gálffy, Vojnic – Kutor, Tóth M. Edző: Pichler Gábor. PVSK: Mocsári – Tiffán, Vida, Zámbó, Kulcsár – Réfi, Kiss G, Pókos, Németh V. – Ndjodo, József G. Edző: Kósa Sándor.

Gólszerzők: Vojnic (31., 35.), Szolga (63.), illetve Ndjodo (71.).

Boda–Pécsvárad 0-0 (0-0)

Boda. V.: Hernádi Attila. Boda: Kácsor – Csilits, Kormányos, Dankó, Sztanics – Hodosán, Lotz Á. (Cserkó, 12.), Nagy Z., Lotz V. – Palló, Pálfalvi (Orsós, 73.). Edző: Bánhegyi Zsolt. Szakmai vezető: Kardos József. Pécsvárad: János G. – Kungl, Spannenberger, Krapecz, Bartal (Nagy N., 81.) – Bozó, Szabó K. – Takács Á., Szentes, Kőnig (Németh N., 81.) – Tóth A. Edző: Varga László.

Nem sok együttes mondhatja el magáról, hogy kapott gól nélkül hoz le mérkőzést a pécsváradiak ellen. A forduló meglepetését a Boda szolgáltatta, amely bravúrdöntetlen játszott a címvédővel.

Szederkény–Bóly 3-0 (2-0)

Szederkény. V.: Gellén Antal. Szederkény: Andorkó – Werner, Hideg L., Rumszauer, Kása (Hoffman, 32.) – Grassy (Hafner, 82.), Kiss I., – Hidasi, Zsebe D. (Troszt, 82.), Rázsics – Hergenrőder. V.: Lőrinc Antal. Bóly: Rétyi – Szeifert, Fábián, Liszácz (Erdős, 71.), Halas (Cikora, 60.) – Erdélyi (Schneider, 71.), Magyar D., Vénosz, Kovács R. (Tóth L., 46.) – Csőke, Szíjártó. Edző: Gulyás Gergely.

Gólszerzők: Zsebe D. (19.), Hidasi (43., 48.).

Siklós–Sellye 1-0 (1-0)

Siklós. V.: Albert Gábor. Siklós: Tasselmájer – Hazenuer, Peschka, Schmidt P., Varga Á. – Árvai, Schmidt G. (Bodonyi, 86.), Wiesner, Pásztor (Fülöp, 92.) – Sztojka A., Kolompár (Nagy B., 70.). Edző: Nagy Balázs. Sellye: Berki – Bosnyák, Orlovics, Dick (Kászonyi, 46.), Patkó (Kovács M., 78.) – Simara, Szívós, Knippl (Orsós, 68.)– Balogh B., Jónás, Szekeres. Edző: Somogyi Zoltán.

Gól: Kolompár (17.).

A góllövőlista állása

A Harkány kapuját a PEAC színeiben Gelencsér Bálint és Makai Márk is bevette, s ezzel mindketten kétszámjegyűre növelték találataik számát. A mesterlöveszék élmezőnyében ezen a hétvégén nem történt változás.

19 gólos: Hergenrőder Tamás (Szederkény)

16 gólos: Alabert Krisztián (Villány)

14 gólos: Ndjodo Edouard

13 gólos: Jónás Gergő (Sellye), Szentes Krisztián (Pécsvárad)

12 gólos: Lauer Norbert (PEAC)

11 gólos: Hideg Mihály (Komló), Miltner Szabolcs (Komló)

10 gólos: Gelencsér Bálint (PEAC), Makai Márk (PEAC)