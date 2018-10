Megállíthatatlan a Szentlőrinc, nyert a Kozármisleny is

Megállíthatatlan a Szentlőrinc NB III.-as labdarúgócsapata, amely most a második helyezett otthonából hozta el a három pontot, s immár tizedik bajnokiját nyert meg zsinórban. A Kozármisleny hátrányból felállva nyert hazai pályán, a PMFC ikszelt idegenben.

Majdnem tökéletes hétvégét zártak az NB III.-as baranyai labdarúgócsapatok. A Szentlőrinc és a Kozármisleny is megszerezte a három pontot, s a PMFC sem állt messze a győzelemtől.

Az Iváncsa elleni idegenbeli győzelem után hazai pályán is nyerni akart a Kozármisleny – össze is jött. Pedig nagyon nehéz ellenfelet fogadott Németh Zsolt együttese, a SZEOL ugyanis a harmadik helyen állt a tabellán.

– Küzdelmes mérkőzést játszottunk, ahogy minden évben – fogalmazott Németh Zsolt, a Kozármisleny edzője. – Sajnos az elején kaptunk egy gólt pontrúgásból, de hamar reagáltunk, egyenlítettünk, s át is vettük az irányítást. A második félidőben sok helyzetet dolgoztunk ki, amelyek közül egyet ki is használtunk, míg ellenfelünknek nem volt semmi esélye. Játékosaim mindent megtettek a sikerért.

Kozármisleny–SZEOL 2-1 (1-1)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 12. forduló. Vezette: Káprály Mihály. Kozármisleny: Molnár – Kiss M., Racskó, Kocsis, Turi – Rácz Á., Márkvárt (Grabarics, 73.) – Tóth Marcell (Lantos, 92.), Wittrédi, Beke – Nicsenko (Tóth Márk, 66.). Edző: Németh Zsolt.

Gólszerzők: Wittrédi (18. – 11-esből), Tóth Marcell (71.), ill. Rácz L. (15.).

Rangadót játszott a Szentlőrinc, hiszen a második helyezett Szeged-Grosics Akadémia vendége volt. Turi Zsolt együttese most sem ijedt meg a saját árnyékától, az első félidő közepén előnybe került, s ezt meg tudta őrizni a lefújásig – ennek köszönhetően már négy ponttal vezet.

– Az első félidőben itt is, ott is adódtak gólszerzési lehetőségek, mi az egyikből be is tudtunk találni – értékelt Turi Zsolt, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Ezt követően visszaálltunk egy biztonságosabb játékra. Átadtuk a területet az ellenfelünknek, amely nem tudott helyzetbe kerülni. Nem érdemtelenül hoztuk el a három pontot.

Szeged-Grosics Akadémia–Szentlőrinc 0-1 (0-1)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 12. forduló. Vezette: Nazsa Tamás. Szentlőrinc: Pacéka – Harsányi, Bodó, Keresztes, Nagy R. – Fenyvesi, Hleba, Hampuk (Temesvári, 75.) – Bata, Tihanyi, Sili (Kisari, 89.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerző: Hampuk (23.).

Három pontot kellett volna szereznie a PMFC-nek a Paks II. ellen, de sajnos csak egy lett belőle. A piros-feketék dolgát eleve sok sérülés nehezítette, ráadásul a meccs elején Kiss Krisztiánt is le kellett cserélni.

– Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos egyet sem tudtunk belőni. A fiúk dolgoztak, mindent megtettek, de képtelenek voltak betalálni, ezért keserű a szám íze – értékelt Vas László, a PMFC vezetőedzője.

Paks II.–PMFC 0-0

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 12. forduló. Vezette: Szalai László. PMFC: Somogyi – Hanol, Romics, Erdős, Varga (Gellén, 78.) – Kálmán Sz., Koller, Szellák, Kiss K. (Pinczés, 18.) – Fujsz (Reicheld, 84.), Péter B. Vezetőedző: Vas László.

További eredmények: Hódmezővásárhely–Bp. Honvéd II. 1-3, Kecskemét–Makó 3-3, Dabas–Szekszárd 2-0, Taksony–Rákosmente 1-1.

Következik (november 4., vasárnap, 13.30): PMFC–Kecskemét, Bp. Honvéd II.–Kozármisleny, Szentlőrinc–Taksony.