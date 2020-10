Megkettőzött erővel készül a PVSK a Vasasra

Nagyon kemény mérkőzés vár a PVSK-Mecsek Füszértre, amely ma 19 órakor a VasasPlaket csapatát fogadja a férfi vízilabda OB I. hétközi, 8. fordulójában.

A hazai formájukban továbbra is bízhatnak a pécsiek, hiszen az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda falai között ebben a szezonban még nem veszítettek el mérkőzést. Török Viktor tanítványai otthonukban a Miskolcot, a Debrecent és a Tatabányát is legyőzték, s a BVSC-Zuglótól is elvettek egy pontot.

A PVSK hat, míg a Vasas egyelőre csak négy bajnoki meccsen van túl (a koronavírus miatt számos összecsapást elhalasztottak), de a fővárosiak ennek ellenére is a tabella első felében tanyáznak 9 pontjukkal – eddig csupán az UVSE-től szenvedtek vereséget.

– Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de mivel a hétvégi meccsünk elmaradt, most megkettőzött erővel készülünk a Vasasra. Úgy gondolom, ha megvalósítjuk, amit Török Viktor vezetőedzőnk kért tőlünk, akkor pontot vagy akár pontokat tarthatunk itthon – nyilatkozta Lihotzky Donát, a PVSK-Mecsek Füszért játékosa.

A pécsiek a mai találkozót követően sokat pihenhetnek, hiszen pénteken, szintén 19 órakor a Ferencvárost fogadják.

Az élmezőny állása: 1. UVSE 13 pont (6 mérkőzés), 2. ZF-Eger 13 (5), 3. FTC 12 (4), 4. Szolnok 12 (4), 5. PVSK-Mecsek Füszért 11 (6), 6. Honvéd 9 (5), 7. Vasas 9 (4).