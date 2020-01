Megkezdte téli felkészülését a Komló kézicsapata

Jó pozícióból, a 8. helyről várhatja a februári folytatást a Sport36-Komló férfi kézilabdacsapata, ahonnan jó eredményekkel pozíciókat léphet előre. A felkészülést a sikeres folytatás érdekében már tegnap megkezdte Kilvinger Bálint együttese.

Az idény első felében 14 pontot gyűjtött a Sport36-Komló úgy, hogy az őszi hajrában szinte megszakítás nélkül aratta a győzelmeket. Csak a Veszprém tudta megállítani Jerkovicsékat, illetve a Gyöngyös lopott tőlük pontot 7 forduló alatt, közben pedig a Magyar Kupában és a Liga Kupában is meneteltek a baranyaiak. Így a következő ellenfelük, a negyedik pozícióban álló Fradi is mindössze két ponttal szedett össze többet náluk, amiből jól leszűrhető, hogy megfelelő eredményekkel nagyot léphet előre a Komló.

A felkészülést már meg is kezdte Kilvinger Bálint alakulata, ami alatt a horvát NEXE, a NEKA és a Balatonfüred csapatával mérkőzik, hogy a lehető legjobb formában érkezzen a folytatásra. A tegnap 18 órakor kezdődő foglalkozáson a kézilabdázók állapotát mérte fel a stáb. Ez alatt pontosabb képet kaptak Jerkovics Srecko és Balázs Sándor sérülésének állapotáról is. Az ő helyzetük kulcsfontosságú a vezetőedző szerint, aki kijelentette, januárban jó csapatok ellen készülhetnek.

– Szeretem az ilyen jó mérkőzéseket, mert ezekkel lehet igazán jól fejlődni, lemérni, hol tartunk – mondta Kilvinger Bálint. – Az első bajnokin, a Ferencváros ellen szeretnék nyerni, a felkészülési meccseket arra használjuk, hogy formába hozzuk a játékosokat. Mindegy, hogy ott győzünk-e vagy sem.

A tréner hozzátette, az első kör után látszik, hogy a középmezőny roppant sűrű. Egy pont helyezéseket jelenthet, így az lebeg a szemük előtt, hogy rögtön egy győzelemmel megfogjanak egy riválist. Persze azt követően is szeretnének minél jobban szerepelni. Ha tudnak, akkor pozíciókat előre lépni, de az is nagyon jó lehet, ha tartják mostani helyüket.

A felkészülés során több utánpótlás játékos is együtt edzhet az első kerettel, illetve a tavaszi szezon során is terveznek olyan tréningeket, amin együtt gyakorolnak velük. Hogy közülük ki mennyi lehetőséget kap emellett az első csapat meccsein, az nyilván a későbbiekben dől el. Igazolásokra most első körben nincs szükség, árulta Kilvinger. Bíznak a játékosokban, akik ősszel javarészt már bizonyítottak.