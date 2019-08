Megkezdték a felkészülést a szigetvári birkózók

Megkezdték a felkészülést az őszi idényre a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület sportolói.

A fiatalabbak Nagykanizsán edzőtáboroznak, a veteránok pedig a szeptember elején esedékes országos bajnokságra készülnek. Módos Csaba vezetőedző elmondta, hogy bár sok a sérültjük, bizakodva tekintenek az elkövetkezendő időszak elé. A kihelyezett nagypeterdi, királyegyházai és almamelléki csoportnak köszönhetően jelentősen emelkedett a létszám, a szakosztály óvodai utánpótlás-nevelő programja jól működik. Az általuk elnyert pályázatoknak és a kiemelt sportágfejlesztési támogatásnak hála a működés stabil.

A szigetváriak legnagyobb gondját továbbra is a terem okozza, az edzésekre bérelt létesítményt heti három alkalommal, csak másfél órára tudják igénybe venni. A rövid edzésidő miatt a résztvevő 40–50 birkózó között nem lehet a korcsoportokat és a fogásnemeket szétválasztani, így a foglalkozásokat, az óvodástól a veteránig, a kezdőtől a haladóig közösen kell lebonyolítani. Az egyesületnek kész tervei és építési engedélye van egy új edzőcsarnok építésére, nagyon bíznak a minisztérium számukra pozitív döntésében.

A Szigetvári BSE őszi programjában a versenyeken kívül a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával augusztusban tematikus tábor, novemberben családi sportnap is szerepel. Az Emberi Erőforrás Támogatásából elnyert forrásból, a hátrányos helyzetű fiatalok utánpótlás-nevelő mentorprogramját bonyolítják le a következőkben. Sikerrel vettek részt a Tesco „Ön választ, mi segítünk” kampányában, ahol 200 000 forintot nyertek sportfelszerelés beszerzésére és a kihelyezett szakosztályok működtetésére. Továbbá anyagi támogatást kaptak a Tiszta Formák Alapítványtól is.

A kép illusztráció.