Megkopóban már a régi fény

A kispályás bajnokságot már elhagyó csapatok, játékosok keményen kritizálják a szervezést, közben a PSN Zrt. azzal védekezik, hogy a játékosok száma növekedett tavalyhoz képest.

Jó 8–10 évvel ezelőtt a városi kispályás labdarúgó bajnokságban szerepelni óriási presztízs volt. A „legendás” időkben négy osztályban, azokon belül pedig több csoportban zajlottak a küzdelmek, volt olyan szezon, amikor a III. osztály mindhárom csoportjában öldöklő harc dúlt a feljutásért…

…A héten rajtolt el a 2018-as bajnoki szezon a városiban. Két osztályban. Plusz két szenior csoportban… Így első ránézésre brutális a különbség, persze nem is ilyen drasztikusan, hirtelen történt ez a nagy változás. Az évek során fokozatosan morzsolódtak le a csapatok, játékosok. Míg jó egy évtizeddel ezelőtt a szeniorokat nem is számítva közel száz csapat versenget az akkori Szuperligában és az I., II. és III. osztály csoportjaiban, addig az idei szezon, a két szenior csoport 22 csapatával együtt összesen 43 alakulattal rajtolt el…

– Nagyon jó dolog volt, hogy pár éve a salakról átkerültünk a PVSK műfűre, de ezzel nagyjából minden pozitívumot el is mondtam – ezt már Béres Csaba, egy, a városi bajnokságban sok éven át szereplő, de idén már nem induló csapat vezetője mondta el a Dunántúli Naplónak. – Jelenleg Kozármislenyben szerepelünk egy ott szervezett kispályás bajnokságban, ég és föld a különbség. A városi kispályás az évek múlásával vált egyre komolytalanabbá. Eleve rengeteg játékidőt vitt el, hogy folyton az elrúgott labdák után kellett szaladgálni. Az öltözők nagyon messze voltak a pályáktól, és arról ne is beszéljünk inkább, hogy milyen állapotok uralkodtak bennük. Sokszor nemhogy öltözni, fürdeni, de még bemenni sem volt kedve az embernek. A meleg víz hiánya rendszeres volt, sokszor még hideg sem volt. Nem csoda, hogy folyamatosan fogytak a csapatok. Újabban már azt a varázsát is elveszítette a sorozat, hogy az ember küzd a II., vagy épp a III. osztályban, és jókora belső motivációval hajt a feljutásért. A végén már előfordult olyan is, hogy hívtak minket, menjünk egy téli bajnokságra, mert kevés a csapat. Persze ott mi lefelé kilógtunk volna, annak meg nem sok értelme van, hogy az ember pofozógép legyen. Valószínűleg ha most akarná valaki, akkor nyugodtan „be is vásárolhatja” magát a legmagasabb osztályba. Elveszítette a varázsát az egész…

Ittas jegyzőkönyvvezető?

Kemény, és kicsit szomorkás megállapítások ezek. És bizony Béres Csaba nincs egyedül, a Dunántúli Napló több, a városit már elhagyó futballistával is beszélt, és bizony a kifogások nagyon egybevágóak voltak. Sokan azt is megemlítették, hogy a játékvezetők, jegyzőkönyvvezetők rendszeresen ittas állapotban „végezték” a munkájukat, komolytalanná téve egyes mérkőzéseket. A megkülönböztető mezek hiányát is többen felrótták, de olyan is előfordult – épp Béres Csaba csapatával –, hogy egy este nyolc után kezdődő meccs előtt kiégtek a reflektorok, és gyakorlatilag sötétben játszották le a találkozót…

A felvetésekkel megkerestük a bajnokság szervezését ellátó PSN Zrt.-t, amely részletesen reagált valamennyi állításra.

– A 10–15 évvel ezelőttihez képest jelentősen csökkent a csapatok száma, korábban a játékosoké is – mondta el lapunknak Szűcs Zsolt, a városi cég vezérigazgató-helyettese. – Elismerjük, hogy ebben biztosan közrejátszik az infrastrukturális helyzet, hiszen ha lenne a bajnokságnak egy szuper, műfüves komplexuma, mint állandó otthon, kiszolgálóegységekkel együtt, az sokkal vonzóbbá tehetné. De Pécsett ilyen nincs, és ez nem a PSN Zrt. hibája.

Kivonuló szponzorok

A konkrét kritikákra reagálva több dolgot is elismert a PSN, megerősítette például, hogy az öltözők valóban rossz állapotban vannak a PVSK-pályán, ez ügyben már egyeztettek is Czerpán Istvánnal, a PVSK elnökével, és bíznak a megnyugtató megoldásban. Az is igaz, hogy egy esetben több csapat is jelezte egy jegyzőkönyvezető kapcsán az ittasságot, ő már nem is dolgozik a PSN-nél. Azt ugyanakkor Szűcs kategorikusan cáfolta, hogy ez rendszeres gondot okozna, sőt, a játékvezetők esetében ilyenre a PSN szerint soha nem is volt példa. A megkülönböztető mezek kapcsán azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a versenykiírás szerint azt nem is kell biztosítania a szervezőnek, a csapatok dolga, hogy két garnitúra mezzel készüljenek, ugyanakkor a Várkői Stadionban (ez a PSN otthona) még így is a csapatok rendelkezésére bocsátják azokat, ha szükséges.

– Igaz, ha több osztály, több csoportjában, azaz az osztottabb feljutó-kieső rendszerben izgalmasabb lenne a bajnokság, ám a csökkenő csapatlétszám miatt ez szervezéstechnikailag lehetetlen lenne – tért rá arra Szűcs, hogy sokak szerint elvesztette varázsát a bajnokság, majd azt is elárulta, ahogy észrevették, hogy az utóbbi években több szponzorcég kivonulása miatt megszűntek, kiléptek csapatok, de sok játékos jelezte, hogy maradna, csak nincs hol játszania. Erre reagálva 15-ről 20-ra növelték az egy csapatba nevezhető futballisták számát. – Ez azt is jelenti, hogy bár tavaly szám szerint több volt a csapat, idén azonban a korábbi 780 helyett közel 900 játékos szerepel a bajnokságban.

Egy oldalon is állhatnának

Érdekes látni a két oldal állításait, álláspontját. Ráadásul nem is kellene két oldalról beszélnünk, a szervezők és a futballisták egy oldalon kellene, hogy álljanak. A PSN számaival nehéz vitatkozni, feketén-fehéren kiderül, hogy hiába kevesebb a csapat a városiban, ugyanannyi játékos rúgja a bőrt, mint jó pár évvel ezelőtt.

Persze az már egy másik kérdés, hogy 20 játékos szereplése egy kétszer 20 perces mérkőzésen egy csapatban nem éppen életszerű. Ráadásul tíz éve még közelebb volt a 2000-hez, ami ma, nagy jóindulattal, és egy kis „matekkal” megtámogatva a 900-hoz közelít.

