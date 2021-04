Megmenekül a strandfoci

Mégis lesz strandfoci-bajnokság, ez jó hír a sportágat űzőknek. És még talán a szurkolóknak is, ha a nyárig feloldják a rájuk vonatkozó tilalmakat. Baranyai játékosok is pályára lépnek a fővárosi és balatoni homokon.

Ezt ne hagyja ki! A nemzeti válasz vált be a pandémia kezelésében is

Tavaly már megkongatták a vészharangot a magyar strandlabdarúgás felett, veszélybe került a sportág jövője. A háttérben többek között az volt, hogy a szponzorálásból kiszállt a Magyar Labdarúgó Szövetség, amely addig nagyban hozzájárult a működéshez, biztosítva a költségvetés jelentős részét.

Nem jött jól az sem, hogy a strandfoci hivatalosan, pályázat útján átkerült az MLSZ-től a Magyar Strandlabdarúgás Menedzsment Nonprofit Kft.-hez (MSMN), utóbbi 2019-ben és 2020-ban megszervezte a hazai bajnokságot a férfiaknál, továbbá társszervezőként a nőknél, valamint a válogatott szereplését is koordinálta. A tavalyi év végén az MSMN lemondott a szervezésről, végső kétségbeesésében pedig felajánlotta az MLSZ-nek, hogy vegye vissza a strandlabdarúgást, ám a szövetség azt elutasította. Betett az is, hogy a járvány miatt más szponzorok is visszaléptek.

Már úgy volt, hogy idén nem lesz bajnokság, azonban azt sikerült megmenteni. Igaz, júliusban nem négy, hanem csak két hétvégén lesznek a fordulók. Meg tudják rendezni a Magyar Kupát is, ezek helyszíne a fővárosi Lupa Beach.

A női pontvadászatot a szigetvári Rack Róbert (MLE) szervezi meg, ő hozza tető alá az általa kitalált nyílt bajnokságot (Balatonibumm) is, amelynek férfi vonatkozású és UP meccsei Balatonbogláron, a női NB I. és NB II. Balatonlellén lesznek.

– Nem veszített népszerűségéből a sportág, ezért lehet kiírni a férfi NB I-et, női NB I-II-t, valamint a korosztályos bajnokságot is, utóbbit három fiú (U20, U17, U15) és U16 lány korcsoport számára – nyilatkozta Rack. – Sokat várok a nyílt bajnokságtól is. Tudom, rövidebb lesz az idény, de legalább sikerült megmenteni a szezont, lesz játék a homokon. Úgy néz ki, hogy jövőre női vonalon már az NB III-at is összehozhatjuk. Strandfoci iránt érdeklődő fiataloknak, csapatoknak a nyílt, míg az idősebb korosztálynak a +35 „Legendák hétvégéje” ad lehetőséget a sportolásra. Információért keressenek bátran a [email protected] e-mail-címen.

Baranyát strandfoci-bajnokságban a Keresztes Lovagok női élvonalbeli és a Lidércek NB II-es lány csapata képviseli. Előbbi volt legutóbb az élvonalbeli bajnok, edzője Rack Róbert, utóbbit Györki Ákos tréner irányítja.