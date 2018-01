Megnyert meccset bukott el a PVSK

A PVSK-Veolia kosárcsapata hiába vezetett tizenkét ponttal 8 perccel a vége előtt a Paks ellen, végül kétpontos vereséget szenvedett hazai pályán.

Azt előre lehetett sejteni, hogy nagy csata lesz a PVSK-Atomerőmű férfi kosármeccsen – és bizony pár perc alatt ízelítőt is adott abból a két csapat, hogy mi várható. Egy tripla itt, egy dudaszós kettes ott, egy sapka ezen az oldalon, egy labdaszerzés a másikon. És a legfontosabb hasonlóság a két együttes között az első félidőben az volt, hogy egyik sem nagyon akart védekezni. Igazi dobópárbaj alakult ki, amiből egy hajszállal a pécsiek jöttek ki jobban. Mondjuk nem is csoda azzal a nyolc triplával, amit húsz perc alatt elsüllyesztettek a paksi gyűrűben.

A nagyszünet után aztán Csirke Ferenc csapat elkezdett védekezni, méghozzá igen jól. A támadásban ezúttal is főszerepet vállaló Jabril Durham mellé többen is felzárkóztak, Nebojsa Djukics például egymás után dobálta a hármasokat – mindeközben hátuk Bíró Olivér vezérletével szinte megfojtotta az ASE támadójátékát a PVSK.

Az utolsó negyedet nyolcpontos előnnyel kezdhette a Pécs, ami gyorsan tíz, majd tizenkettő lett, sokan titkon már el is könyvelték magukban a győzelmet. Kivéve a vendégek. Ők ugyanis óriási hajrába kezdtek, és nem csak fordítottak, de két perccel a vége előtt már hat ponttal vezettek. A PVSK nem találta azt a ritmus, ami addig jellemezte a csapatot szinte az egész meccsen, igaz, még így is ki lehetett volna harcolni legalább a hosszabbítást. Előbb azonban Supola triplája perdült ki, majd – Tei Csizmi paksi edző különszáma után, amiért technikait kapott – Djukics utolsó másodperces dobása tévesztett célt, így az ASE be tudta húzni a győzelmet. Nagy kár érte, mert ez egy megnyert mérkőzés volt a pécsieknek…

PVSK-Veolia–Atomerőmű SE 84-86 (25-24, 21-19, 19-14, 19-29)

Kosárlabda-NB I., férfiak. Pécs, 2000 néző. V.: Papp, Török, Fodor.

PVSK-Veolia: DURHAM 27/12, SUPOLA 14/6, Demeter, Budimir 7/3, Sarlija 6. Cs.: DJUKICS 13/9, Simon K. 7/3, Antóni 2, BÍRÓ O. 8/6. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

ASE: HINDS 29/15, Allen 5/3, BARNIES 22/12, EILINGSFELD 11/3, Guinn 6. Cs.: Ogunyemi 4, RUJÁK 9, Medve . Vezetőedző: Teo Csizmics.