Megőrizné hibátlan mérlegét a Pécsvárad

A botladozó PVSK-hoz látogat a hibátlan Pécsvárad a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 10. fordulójában. A pécsiek csalódottak, de bíznak elvégzett munkában, és a címvédő ellen sem fognak feltett kezekkel pályára lépni.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Október 26., szombat, 14.00

PVSK (8.)–Pécsvárad R-Bus (1.)

A forduló meglepetését szolgáltatta a múlt hétvégén a PVSK, amely 2-1-es vereséget szenvedett a Harkánytól. Ráadásul két alapemberüket is elveszítették a pécsiek az említett meccsen. Vida István és Kiss Dominik is piros lapot kapott, így ők a Pécsvárad ellen biztosan nem léphetnek pályára.

Kósa Sándor, a PVSK edzője: – Leginkább a támadójátékunk nem működött a Harkány ellen. Nem volt meg bennünk az átütőerő, rossz felfogásban futballoztunk, és ez, az ellenfél malmára hajtotta a vizet. Természetesen megviselt minket a vereség, de hétfőn hosszasan átbeszéltük a dolgokat a csapattal, amelynek köszönhetően javult a hangulat az öltözőben. A két eltiltott emberünk hiánya komolyan befolyásolja a csapatunk szerkezetét, de elég bő a keretünk, és továbbra is bízom abban a munkában, amit elvégzünk. Nagyon tiszteljük a Pécsvárad erejét, nem igen van gyenge pontja, de semmiképp sem fogunk feltartott kezekkel pályára lépni.

Már a szezon előtt sejteni lehetett, hogy rendkívül nehéz dolguk lesz a riválisoknak, ha meg szeretnék fosztani az újabb címvédéstől a nyáron tovább erősödő Pécsváradot. Az utóbbi két idény aranyérmese végül nem is cáfolt rá erre, hiszen négy körrel a téli pihenő előtt hibátlanul vezeti a bajnokságot, 5 ponttal megelőzve a második Mohácsot.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – Pont a héten a tértem ki arra az öltözőben, hogy jó lenne vesztett pont nélkül lehozni az őszi szezont. Most már benne van ez is a pakliban, de természetesen mindig az adott meccsre koncentrálunk. Vannak néha a játékosoknál formaingadozások, de motivációban továbbra sincs hiány. Voltak nehezebb meccseink, de szerencsére jól jöttünk ki azokból is. A PVSK ellen is szeretnénk a lehető legtöbbet birtokolni a labdát és gólokat szerezni. Ehhez hátul és a középpályán is szervezettnek és stabilnak kell maradnunk. Ellenfelünk eddig kétarcúan szerepel, vannak nehézségeik, de jó a keretük, és tudjuk jól, hogy bárkire veszélyesek lehetnek. Ennek szellemében készülünk, teljes koncentrációra lesz szükségünk

Sport36-Komló (4.)–Szentlőrinc II. (11.)

A Komló nagyszerű formának örvend, sorozatban hatodszor nyert az előző fordulóban, s most szombaton minden esélye megvan arra, hogy a hetedik is meglegyen. A szentlőrinciek az utóbbi három körben egyaránt kikaptak, ráadásul rúgott gól nélkül fejezték be az említett mérkőzéseket. Tóth Máté együttese viszont nem áll hadilábon a gólszerzéssel, Szabó Ákosék a sikerszéria óta 22 alkalommal találtak be.

Lovászhetény (10.)–Boda (7.)

A Lovászhetény biztatóan kezdett, de már szeptember 8-a óta nem nyert mérkőzést, így visszacsúszott egészen a tabella 10. helyéig. Bíró Ferenc együttesének szombaton sem lesz egyszerű dolga, hiszen a kiváló formában lévő formát Bodát fogadja. Jeneiék az előző négy körben 9 pontot gyűjtöttek, csak az éllovas Pécsvárad ellen szenvedtek vereséget.

Október 27., vasárnap, 14.00

Villány (6.)–PEAC (3.)

A vasárnap is tartogat rangadót, hiszen az egyhuzamban hét bajnokit nyerő PEAC látogat az eddig kiválóan szereplő Villányhoz. A pécsieknek továbbra sem szabad hibázniuk, ha nem szeretnének még jobban eltávolodni az éllovas Pécsváradtól. Ugyanakkor Hergenrőderéken mostanában nem nagyon látszik a nyomás, megállíthatatlanul termelik a gólokat. Ebben a mutatóban már listavezetők, 31 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját.

Thermal Spa Siklós (12.)–Mohács (2.)

A Siklós a csalódást keltő 12. helyről várja a folyatást, s nem valószínű, hogy az aranyra is esélyes Mohács ellen szakad meg rossz szériája. Nagy Balázs együttese utoljára szeptember 15-én győzött a Sellye otthonában, azóta viszont mind a négy bajnokiját elveszítette. A Duna-partiak viszont remekül szerepelnek, az előző körben például a Bólyt ütötték ki 6-0-ra.

Bóly (13.)–Szederkény (5.)

A szederkényiek gyorsan felálltak a padlóról, a PEAC elleni 0-5-öt követően 4-0-ra megverték a Sellyét, amivel a tabella előkelő ötödik helyére ugrottak. Ugyanakkor ennél feljebb egy ideig biztosan nem léphetnek, hiszen az első négy csapat igencsak leszakította a mezőnyt. A pontokra a Bólynak is óriási szüksége van, ha nem szeretne az utolsó helyhez ennyire közel tanyázni.

Sellye (14.)–Gógyfürdő Harkány (9.)

A Harkány a pécsi csapatok mumusává vált ősszel, hiszen két eddigi győzelmét a PEAC és a PVSK ellen aratta. A fürdőváros csapata most az utolsó helyezett Sellyéhez látogat, s a forma alapján minden esélye megvan arra, hogy újabb pontokat gyűjtsön.