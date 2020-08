Megrendezik a Pécs-Szentlőrinc megyei rangadót

Szombaton még az is elképzelhető volt, hogy a koronavírus-járvány miatt elmarad a PMFC–Szentlőrinc NB II.-es bajnoki, azonban a tesztek kedvező eredményt hoztak.

Mint arról szombaton este beszámoltunk, a PMFC egyesületén belül koronavírus-fertőzöttet találtak. Tudomásunk szerint, Koller Krisztián tesztje hozott pozitív eredményt, aki a pécsi klubnál végzett utánpótlás edzői feladatai mellett annak a Pécsváradnak a tagja, amelynél több játékosról is kiderült hét közben, hogy elkapta a vírust.

A pécsi klubnál, amikor az eredmény a tudtukra jutott, gyorsan elvégeztették a tesztet azokon, akik érintkeztek a korábbi csapatkapitánnyal, s mint azt már szombaton 22:30 környékén jelezték nekünk, mindenki negatív eredményt kapott. A klub elöljárói és a hatóságok ezt mérlegelve, ma délelőtt úgy döntöttek, megrendezhetik a ma este 19.00-kor kezdődő szomszédvári rangadót.

A klub hivatalos közleménye:

„Ezúton szeretnénk tájékoztatni szurkolóinkat és a közvéleményt arról, hogy klubunk is érintetté vált a koronavírus kapcsán, ezért az ÁNTSZ-szel, illetve a megfelelő hatóságokkal közösen kontakt-kutatást végeztünk. A negatív Covid-19 teszteket követően a szakhatóságokkal együtt arra az álláspontra jutottuk, hogy a vasárnap 19:00 órakor kezdődő Szentlőrinc elleni NB II-es hazai mérkőzést megrendezzük. A mai találkozón is mindenki vigyázzon magára. Kérjük, mellőzzék a játékosokkal való érintkezést. Klubunk szeptember 1-től a játékosok és az alkalmazottak védelme érdekében fokozott intézkedéseket vezet be a Stadion utcai klubházban, illetve a további sportlétesítményeiben. Ennek részleteiről később adunk pontos tájékoztatást”.