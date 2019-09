Megrendezték az első Támasz Vándort

Csodálatos, szinte tavaszias időben tudta megrendezni első műfüves kispályás focitornáját a pécsi Támasz Alapítvány a PMFC pályáján, mellyel nem titkolt céljuk a hagyományteremtés, és hogy tovább mélyítsék a szociális intézmények közötti kapcsolatot.

Szita Szilárdtól, a szervező alapítvány munkatársától megtudtuk, 8 szervezetet hívtak meg, magukat is beleértve, hogy hajléktalanokból, szenvedélybetegekből, pszichiátriai betegekből és segítőikből, valamint a szociális területen dolgozókból alakított alakulatokkal vegyenek részt a tornán.

Ebből egy kivételével mindenki el is fogadta a meghívást, így az Integrált Szociális Intézmény, a Támasz Alapítvány két csapattal, a Mérföldkő Egyesület, a komlói Leo Amici, a Családsegítő Szolgálat és a Baranyai Gyermekvédelmi Központ csaphatott össze a trófeáért, valamint hogy teljes legyen a két négyes csoport, az ott lévőkből egy vegyes csapat is verbuválódott.

A mérkőzések remek hangulatban zajlottak, amelyeken mindenki megtett mindent, hogy elhódíthassa csapata a „Támasz Vándort”, mely a következő tornáig a győzteshez, jelen esetben a Mérföldkő Egyesülethez kerül.

A nagy megmérettetés után aztán jóízűen meg is ebédeltek a kellemesen elfáradt labdarúgók.

A helyosztók nagy csatát hoztak

A döntőben a Mérföldkő Egyesület a Leo Amicivel csapott össze, és végül előbbi diadalmaskodott, ezzel magához ragadva a „Támasz Vándort”, mely a torna nagy sikerére való tekintettel akár már fél év múlva is gazdát cserélhet. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára most az INSZI állhatott fel, mögötte a Névtelen utca névre keresztelt csapat végzett, melyben a Támasz Alapítvány kliensei voltak túlsúlyban. Az ötödik helyen a Családsegítő Szolgálat végzett, mögöttük pedig a Gyermek védelmi központ. A Támasz Alapítvány dolgozóiból álló csapat a 7. helyen, míg a helyszínen meccsről meccsre újjá alakuló vegyes csapat lett most az utolsó.