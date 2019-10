Megszerezte első hazai pontjait a Komló

Magabiztos játékkal szerezte meg első győzelmét fantasztikus közönsége előtt az idei szezonban a Sport36-Komló. Vaskóék áldozata az újonc Orosháza csapata volt.

Óriási tempóban kezdte második hazai bajnokiját a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapata. Az ellenfél ezúttal az újonc, és eddig pontot sem szerző Orosháza volt.

A mérkőzés első perceiben szinte megállíthatatlanok voltak a hazaiak, Granics pedig falat húzott kapuja elé, így kicsivel több, mint öt perc után 5–0 állt a kijelzőn. Nem is csoda, hogy a rajongók is óriási ovációba kezdtek. Nagy szükség is volt a hangjukra, mert a vendégeket maréknyian elkísérő drukkerek is űzték csapatukat az első győzelem felé.

Az Orosháza a 9. percben kapta el a fonalat, és elkezdte ledolgozni akkor már hat gólos hátrányát. A szünet előtt egészen szorossá is tudták tenni a találkozót, ekkor már csak egy-két találat volt a hazaiak fórja. Pihenni is 13–11-es állás mellett mehettek a csapatok.

A második játékrész elejét a vendégek igyekezték megnyomni, de sokszor elkapkodták támadásaikat, amiből rohamozhattak Zobecék, akik könnyű gólokat szereztek. Az Orosháza egyre nagyobb kockázatot vállalt, de a hazaiak minden megingást könyörtelenül kihasználtak. Tizenöt perccel a vége előtt már 7 gól volt a két alakulat között. Ebből pedig már nem is engedett a remekül játszó Komló.

– Nagyon fontos mérkőzésre készültünk, éreztük ennek a súlyát. Nagyon örülünk a győzelemnek – nyilatkozta a mérkőzést követően boldogan Kilvinger Bálint, a hazaiak vezetőedzője.