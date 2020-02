Megtalálta új edzőjét a Mohács

Azt követően, hogy Takács Lajos elhagyta a Mohácsi TE megye I.-es labdarúgócsapatának kispadját, hogy Márton Gábor segítőjeként az NB I.-es ZTE-nél dolgozzon tovább, új edző után kellett néznie a baranyai egyesületnek.

A klub most be is jelentette, hogy a tavaszi szezonra Kvanduk János veszi át a csapat irányítását, aki korábban az NB III.-as Szekszárdi UFC alakulatát irányította, és jelenleg is a sárga-feketék alkalmazásában áll, mint utánpótlás szakmai vezető. A tolnai megyeszékhelyen már dolgozott együtt többek között a gólkirályi címre hajtó Schmidt Zsolttal is.

Az új tréner kérdésünkre elmondta, boldog, hogy lehetőséget kapott a mohácsi projekthez csatlakozni. A csapatnak van jelene, jó edzéskörülményei, eszközei, és ami nagyon fontos, edzésre járó játékosai, valamint szurkolói, akik érdeklődnek a csapat iránt. Hozzátette, két héttel a szezonrajt előtt az edzők már a végső simításokat végzik, míg neki még meg kell ismerkednie a labdarúgóival.

– Szeretném, ha csapat eredményessége nem sínylené meg a kései edzőváltást, valamint, hogy a mérkőzéseinkre kilátogató szurkolók örömüket leljék a játékunkban – zárta szavait Kvanduk.