Megvalósult az álom, szólt a We Are The Champions

Tornagyőzelemmel búcsúzott a korosztályos-válogatottságtól Wentzel Nóra, a PEAC-Pécs élvonalbeli kosárlabdacsapatának kiválósága. A 20 éves játékos szezonját a Covid és egy komoly sérülés is hátráltatta, de ha játszott, klubja egyik legjobbja volt, s nemrégiben a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott.

A korosztályos Európa-bajnokság helyett indított FIBA U20 Women’s Euro­pean Challenger egyik tornáját Sopronban rendezték meg a múlt héten. A házigazda magyarok az első négy meccsüket egyaránt megnyerték, így már a szombati zárómeccs előtt eldőlt, hogy a mieink nyakába kerül az aranyérem. Gáspár Dávid együttesének egyik legjobbja Wentzel Nóra volt, a PEAC-Pécs csillaga játékával sokat hozzátett ahhoz, hogy az U20-as lányok tornagyőzelemmel búcsúzzanak az utánpótlás-válogatottságtól.

– Hat évet húzott le együtt ez a társaság, nagyon nagy dolog, hogy így tudtuk lezárni ezt az időszakot – mondta lapunknak Wentzel Nóra. – Az első Európa-bajnoki meccsünket a spanyolok ellen játszottuk, most pedig pont velük találkoztunk a zárónapon. Így volt kerek ez a történet! Nagy álmom volt az is, hogy a „We Are The Champions” nekünk szóljon, és a végére ez is összejött. Egy nagyon melós korosztály a miénk, mindenki egyre jobb akar lenni. Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor ez a későbbiekben a felnőttek között is meg fog mutatkozni.

Gáspár Dávid együttesének sikeréhez sokat tett hozzá a PEAC-Pécs csillagának remek játéka

Wentzel igencsak rögös szezonon van túl. A fiatal játékos novemberben eltörte a kezét, amit egy hosszú kihagyás követett. Felépülése után szépen visszanyerte a formáját, de rájátszás előtt elkapta a koronavírust, így a sorsdöntő meccseken nem állhatott a PEAC rendelkezésére. De ez sem törte meg, amikor pályán volt, mindent elkövetett a sikerért, aminek meg is lett a gyümölcse: május végén a felnőttválogatottba is behívták.

– Gyermekkori álmomat sikerült azzal megvalósítanom, hogy játszhattam a válogatottban – mondta boldogan Went­zel. – Egyrészről jó volt közelebbről megismerni a lányokat, másrészről a pályán is remekül éreztem magam. Nagy mérföldkő volt ez számomra.

Wentzel hozzátette, hogy most egy háromhetes pihenő vár rá, utána pedig kezdi a PEAC-Péccsel a felkészülést.