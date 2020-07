Megvan a Sport36-Komló felkészülési programja

Határoztak a játékosok, Balázs Sándor örökli a kapitányi tisztséget Katzirz Dávidtól.

Több fontos hírrel is szolgált szurkolói számára az NB I. megmérettetéseire készülő Sport36-Komló férfikézilabda-csapata. Egyrészről kihirdette a klub, hogy mikor és kivel mérkőzik a felkészülési időszakban, másrészről a játékosok megválasztották az új csapatkapitányt is.

A kapitányi karszalagot a játékostársak véleménye alapján Balázs Sándor viseli majd a 2020/2021-es idénytől, aki a nyáron visszavonuló Katzirz Dávidtól örökölte azt meg. Ennek kapcsán az egyesület a klubmenedzserré előlépő ikont is kérdezte, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az új kapitány a karszalagon túl a feladatkörét is átveszi a csapatban. Hiszen ahogy korábban ő is, utódja is a védelem oszlopaként irányíthatja a rajtoló bajnokságban társait.

Ami az edzőmérkőzéseket illeti, már ennek a hétnek a végén, pénteken pályára lépnek Kilvinger Bálint tanítványai. Az első ellenfél a Balatonfüred lesz, amellyel otthonában mérkőzik meg a bányász alakulat.

A folytatásra sűrű programot tervezett a szakmai stáb. Jövő hét kedden már ismét pályán lesz a csapat. Ekkor az NB I.-es újonc Veszprém csapata érkezik Komlóra, hogy próbára tegye Jerkovicsékat. Hetedikén aztán ismét utazik a Komló, a Ferencvárosnál lesz jelenése.

Ezt követően Granicsék fogadják még a Balatonfüredet (08.13), majd a Dabashoz utaznak (08.19.). Végül pedig egy hosszabb szünetet követően a főpróbájukat augusztus 28-án a Tatabánya ellen tartják a szeptember 6-i Eger elleni hazai bajnoki nyitány előtt.

A csapat egyébként az ifik ellen már játszott egy negyedekre osztott mérkőzést, amelyen a korábbi nagy terhelés ellenére is akadtak látványos megmozdulások, és kifejezetten jó iram uralkodott. Kovácsevics István és Illés Levente ezen az összecsapáson mindkét alakulatban pályára lépett.

A felkészülés tervezett menetrendje: Balatonfüred–Komló július 31. 17.00, Komló–Veszprém KKFT augusztus 4. 18.00, FTC–Komló augusztus 7. 17.30, Komló–Balatonfüred augusztus 13. 17.00, Dabas–Komló augusztus 19. 16.00, Tatabánya–Komló (Tatán) augusztus 28. 15.30.