Megy a rivalizálás a két, bajnoki elsőségre hajtó szomszéd falu között

Nem ellenségek, csak ellenfelek. Nézegetik egymás eredményeit, és persze egyre jobban szorítanak a sajátjaiknak: a Palotabozsok és a Véménd labdarúgócsapata nagy versenyt fut a megye II.-ben.

Kilométerben mindössze 3,78 választja el a két települést egymástól, vagyis aki akar, öt perc alatt átugrik a „szomszédba”. A pontok tekintetében még ennyi sincs jelen állás szerint Palotabozsok és Véménd között: a megyei II. osztályban tizenkét forduló után mindkettő 31-nél tart – előbbi csak a jobb gólkülönbsége miatt listavezető. Az előző körben ugyanis a Drávaszabolccsal találkozott, s idegenben 25-0-ra győzött…

– Nem sok sportértéke volt a meccsnek, ezt el kell ismerni. Ugyanakkor le a kalappal a drávaszabolcsiak előtt, hogy így is végigcsinálják – mondta lapunknak Sütő Szabolcs, a palotabozsokiak edzője, aki tavaly vette át a csapatot. Akkor az utolsó forduló előtt még vezettek, ám végül a második helyen végeztek. – Ezek után természetes, hogy most a bajnoki címet céloztuk meg. A csapat együtt maradt, egy játékos távozott csupán. Nagyon jó közösség a miénk, gyakorlatilag egy baráti társaság játszik együtt évek óta, és az sem mellékes, hogy a település is maximálisan mellénk állt, támogat, mindent megkapunk. Egy irányba húzunk: mindenki a saját céljának tekinti a bajnoki cím megszerzését.

Ugyanúgy, ahogy néhány kilométerrel arrébb. Nézegeti is egymás eredményeit a két falu apraja-nagyja, de mindkét oldalon leszögezik: csak egészséges rivalizálás van közöttük. Nem ellenségek, ellenfelek.

Véménden szintén minden összeállt erre a szezonra, nem véletlen, hogy ilyen jól szerepel a csapat. A szakmai munka irányítását egy éve vette át Bíró Ferenc, s azóta nincs probléma azzal, hogy vannak-e játékosok az edzéseken, mindenki szívesen jön a tréningekre. Ennek köszönhetően pedig az eredmények is jönnek.

– Nem túlzás, szerintem megye I.-es csapatunk van – jelentette ki Bíró Ferenc, akinek a munkáját Sztázics Márk segíti. – Erős a keret, a játékosok pedig harapnak, éhesek a sikerre, mennek, mint a távirat. A polgármester támogat minket, és az új, lendületes vezetőségnek is nagy szerepe van abban, hogy most itt tartunk. Mindenképpen szeretnénk majd a dobogón végezni, ez reális cél számunkra.

Most is ott van a Véménd, sőt, első lenne, ha a bozsokiak legutóbb nem javítanak gólkülönbséget Drávaszabolcson. De két kör múlva Bíró Ferenc csapata megy oda.

– Nem egyszerű helyzet ez. Mit mondjak majd a srácoknak? Verjük agyon őket?! Nem is tudom, hogy képesek ezt becsülettel végigcsinálni. Igaz, azt sem értem, mi a céljuk ezzel az egésszel.

Ezt elég sokan nem értik. De ezzel nem az ellenfeleknek kell törődniük. A Palotabozsoknak és a Véméndnek magára kell figyelnie – no meg a hétvégi meccsek után át kell sandítani a másik eredményére.

Erős a mezőny, jó a színvonal

Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny a megye II.-ben, többen is azt mondják, az utóbbi évek legerősebb bajnoksága ez a mostani, s bizony simán vetekszik a megye I.-gyel. A bajnoki címre többen is esélyesek, nem csak a Palotabozsok vagy a Véménd érhet oda az első helyre, hanem az Ócsárd, a Himesháza, vagy akár a Lánycsók is. Most hétvégén Palotabozsok–Ócsárd rangadó lesz, amire mindkét csapat nagyon készül.