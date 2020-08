Mentálisan nagyon jól jött a szépítés

A hétvégén elrajtolt a labdarúgó NB III. is, amely Közép-csoportjában szereplő Kozármisleny hazai pályán, egy elképesztően izgalmas, gólzáporos találkozóval kezdett.

A vendég Paks II. már az első félidőben háromgólos előnyre tett szert, később már néggyel is vezetett. Az utolsó 20 percben azonban kiszakadt a mislenyi gólzsák, Jelena Richárd együttese Kirchner és Babinszky duplájával kiegyenlített (4-4). A vezetőedző így látta a mérkőzést:

– A 20. perc körül olyan váratlanul kaptunk egy gólt, amire talán csak mi vagyunk képesek. A bekapott gól mentálisan is megfogta egy kicsit a csapatot, amiből nem is nagyon tudtunk kijönni az első fél­időig. A szünetben próbáltuk rendezni a sorokat, de nem minden játékoson láttam, hogy bízik még a mérkőzésben. 4-0 után betaláltunk, ez mentálisan nagyon jót tett, elhitték a játékosok amiről beszéltünk. Ekkor szerkezetet is váltottunk, átalltunk 3-5-2-re, Füredi Szabit feltoltuk centernek és megfordult a játék képe. Mondanám, hogy jobban örültünk volna ha nyerünk, de 0-4 után a döntetlen is bravúrnak számít – értékelt a mester.

További eredmények. NB III. Közép-csoport, 1. forduló: FTC II.–Kecskemét 1-0, Honvéd II.–Iváncsa 0-0, Taksony–Újpest II. 0-1, Körösladány–Majos 5-1, Dabas-Gyón–Monor 0-2, ESMTK–Dabas 0-3, Szekszárd–Dunaújváros 2-1, Hódmezővásárhely–Szeged 4-1, Vác–Rákosmente 1-2.