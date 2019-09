Merészebbet álmodna a tavalyi ezüstérmes

– Nagyon örülök neki, hogy jól kezdtük a szezont. A bajnokság első mérkőzése mindig nehéz, ráadásul ellenfelünk jól erősített a nyáron – mondta lapunknak Varga Balázs, a pécsiek trénere. – Nagyon fontos volt az is, hogy az új játékosaink is jó teljesítményt nyújtsanak, de szerencsére ezzel sem volt gond. Szervezetten védekeztünk, s remekül építettük fel az ellentámadásainkat. Már az első félidőben eldönthettük volna a találkozót, de a második játékrészre a helyzetkihasználásunk is feljavult.

Szentesék az előző szezont a második helyen zárták, s idén is a dobogón szeretnének végezni. Ehhez a játékosállomány adott, hiszen kiváló labdarúgókkal erősödtek a nyáron. A magot idén is a Pécsvárad labdarúgó megyei I. osztályú bajnoka adja, közülük nyolcan léptek pályára Budapesten.

– Szerencsére jól sikerültek az igazolások, s bővebb is a keretünk a tavalyinál. Az előző kiírásban ezüstérmesek lettünk, most viszont szeretnénk egy merészebbet álmodni – tette hozzá Varga.

ELTE-BEAC–PTE-PEAC R-Bus 1-4 (0-1)

Férfi futsal NB II. Nyugati csoport, 2. forduló. Budapest. PEAC: Ambrusics – Szentes, Koronics, Huszty, Seregy. Csere: Szilágyi, Reith, Temesvári, Bartal, Kőnig, Tóth A., Racskó. Edző: Varga Balázs.

A pécsi gólszerzők: Tóth A. (11.), Temesvári (35.), Kőnig (37.), Seregy (40.).

A nyáron érkezett: Racskó Roland, Koronics Márk, Temesvári Máté, Seregy Tamás, Reith Renátó.