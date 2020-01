Mi a kérdés?! Kitömte a Jászberényt a Vasút

Nem tudta megnehezíteni az utolsó helyezett Jászberény a PVSK-Veolia NB I.-es férfi kosárlabdacsapatának dolgát a két csapat egymás elleni bajnokiján, ahol a Pécs nagyarányú győzelmet aratott.

A fagyos téli időjárás nem csak egy-egy autó indulását nehezítette meg, de a PVSK és a Jászberény gépezete is nehezen érte el az üzemi hőfokot. Az első két percben így nem is esett pont.

A jeget aztán Sulovics duplája törte meg, amihez további nyolcat pakoltak hozzá a pécsiek, mielőtt Pantelics az ötödik minutumban megszerezte övéi első pontjait. Ekkor viszont még fel tudott jönni valamelyest a Jászberény.

A második negyedben aztán már abszolút a Pécs akarata érvényesült.

Diggsék sok labdát szereztek, abból pedig könnyű kosarakat. A Jászberény keménységgel, olykor durvasággal igyekezett behozni a játékerőben mutatkozó különbséget, de hétfős rotációjuk nem tudta tartani a tempót a pécsiekkel, akik elbírták, Antóni hiányát, és hogy a betegséggel küzdő Pongó végigülje a találkozót. A nagyszünetre így már 40-23-as hazai vezetéssel mentek a csapatok.

A fordulást követően bár jobb százalékban estek be a vendégek dobásai, összességében ez mit sem változtatott a játék képén, így az utolsó 10 percre nyugodtan küldhette be a fiatalokat Dragan Alekszics, jól szálltak be a meccsbe.

Kocsis kifejezetten vagányan használta ki lehetőségeit. A 89-59-re végződő találkozó utolsó perceiben zúgott is a „Szép volt fiúk!”.

– Jó meccs volt számunkra az után, hogy Pongó és Horti is betegséggel küzdött a héten. Féltem, hogy mi lesz, ha nem tudnak játszani. Örülök, hogy a fiatalok is jól szálltak be – mondta Dragan Alekszics.

PVSK-Veolia–Jászberény 89-59 (20-15, 20-8, 19-14, 21-16)

Férfi kosárlabda NB I., 17. forduló. Pécs, 1800 néző.

Vezette: Földházi, Farkas, Török. PVSK: Ruják A. 6, SMITH 13, DIGGS 15/3, BUDIMIR 17/3, SULOVICS 12/3. Csere: Csirics 2, Horti 4, BÍRÓ 12, Kocsis 4, Dragasevics 4/3, Popadics. Vezetőedző: Dragan Alekszics. Jászberény: Nelson 13, BRBAKLICS 16/3, Mészáros M. 4, Alekszandrov 11/3, Pantelics 6. Csere: Ruják B., Buzás 5/3, Peringer 4. Edző: Malik Lo Elhadji.