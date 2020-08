Mi is részt vettünk szombaton a 38. Lidl Balaton-átúszáson

A tervezettnél valamivel később, de idén is megrendezték a Balaton-átúszást immár 38. alkalommal. A tízezer úszóval együtt szombaton mi is rajthoz álltunk, hogy csobbanjunk egyet a magyar tengerben.

Sokáig kérdéses volt a járványhelyzet miatt, hogy egyáltalán megrendezhetik-e a 38. Lidl Balaton-átúszást. A sporteseményt június 27-re tervezték, ezt azonban már májusban lemondták. Június végén aztán megjött a jó hír, hogy megtartják az úszást augusztus elsején, ha az időjárás is úgy akarja. Szerencsére úgy akarta, szombaton igazi kánikula tombolt, így kimondottan jól esett csobbanni egyet a nem is olyan hűs habokban, hiszen a víz nagyjából 27 fokos volt.

A létszámlimitet tízezer főnél húzták meg, de olyan sokan neveztek elő, hogy a helyek már pénteken elfogytak. Az indulók között ott voltunk mi is, hogy immár tizedik alkalommal meghódítsuk a Balatont. A felkészülés finoman szólva sem úgy sikerült, ahogy elképzeltük: nem hogy vízben nem voltunk idén, de még csak a vasalódeszka sem került elő. Ennek ellenére sikerült teljesíteni az 5,2 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között.

A járványhelyzetre tekintettel bizonyos óvintézkedéseknek eleget kellett tenni. A nevezés előtt mindenkinek megmérték a lázát, a parton kérték a másfél méteres távolság betartását, a hajókon a szájmaszk kötelező volt, és több helyen kézfertőtlenítőt helyeztek el. A vízben viszont minden olyan volt, mint máskor, leszámítva azt, hogy az első pár méteren tüskés hínár­erdőn verekedtük át magunkat, a negyedik kilométernél pedig feltámadt a szél. A hullámok persze nem hátulról érkeztek, hogy segítsenek egy kicsit, hanem oldalról, így nehéz volt tartani az irányt. Feladni azért nem adtuk fel, végigküzdöttük magunkat az utolsó métereken is, és így volt igazán édes a célba érkezés. Az úszótársak is hasonlóképpen érezhettek, a déli parton kialakított pihenőrészben mindenki boldogan, de láthatóan kicsit fáradtan majszolta a sikeres átúszásért kapott gyümölcsöt, csokit vagy péksüteményt.

Idén új pályacsúcsot állítottak fel

A Balaton-átúszáson minden évben rajthoz állnak profik is, akik az átlagos három óránál jóval gyorsabban maguk mögött tudják a távot. Így volt ez idén is, a legjobb férfi versenyző Rasovszky Kristóf lett, ő új pályacsúcsot felállítva 57 perc alatt ért át Révfülöpről Balatonboglárra. A női úszók között Olasz Anna volt a leg­gyorsabb a maga 1:01:37-es idejével. A mostani esemény több szempontból is különleges volt, hiszen célba ért az esemény történetének kétszázezredik teljesítője, Rozsos Noémi, akinek ez volt a második úszása. Akit pedig elrettentett a teljes táv, annak az idén először féltávon is indulhatott. Ebben a versenyszámban 2,6 kilométert kellett teljesíteni Boglárról indulva és oda is érkezve.