Michelisz él a lehetőséggel, vált az egyes rajtszámra

Hivatalosan bejelentette a túraautó-világkupa (WTCR) magyar címvédője, Michelisz Norbert, hogy 2020-ban az ötös rajtszám helyett az összetett győztesnek járó egyest használja majd.

„Korábban is mondtam, hogy egyetlen rajtszám van, amire lecserélném az ötöst. Bajnokként választhattam az egyest, és éltem a lehetőséggel, 2020-ban ez lesz a rajtszámom. Nehéz döntés volt, de az új logómba is beépítettem, méghozzá a piros-fehér-zöld színekkel kombinálva.” – írta ki közösségi oldalára a himesházi pilóta.

A sorozathoz kapcsolódó hír, hogy a német versenyhétvégét is törölték. Az előzetes tervek szerint április 3-án rajtolt volna a WTCR 2020-as szezonja, ám az idénynyitó marrákesi versenyeket törölték, ennek hátterében még nem a koronavírus állt. Majd a vírushelyzet miatt a Hungaroringen esedékes versenyhétvége is erre a sorsra jutott. Most pedig bejelentették, hogy ugyanezen okokból törlik a május 21. és 23. közötti nürburgringi versenyhétvégét is.