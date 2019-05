Mielőbb visszajutnának az élvonalba

Kizuhant az NB I-ből az MLE-Sportmap App női labdarúgócsapata, ezzel elesett 13 millió forint MLSZ-támogatástól. Azt már tudták a rajt előtt az együttesnél, hogy óriási a szakadék női labdarúgásban az NB I. és az NB II. között, ez be is bizonyosodott.

A gárda az élvonalbeli bajnokság első harmadában nem is jutott gólhelyzetig sem a mérkőzéseken, később, a horvát igazolásokkal már igen. Csakhogy azok zöme kimaradt, ezért szerzett csak kilenc gólt a 21 meccsen.

– Az előre játékkal végig gondjaink voltak – értékelt Rack Róbert, az MLE-Sportmap App tulajdonos-elnök-szakosztályvezetője. – A váratlan megoldások hiányoztak a támadásainkban. Csak egy igazi csatárral játszottunk, Hartmann Szabina viszont csupán egy találatig jutott. Bent szerettünk volna maradni az osztályban, de erre kevés esélyünk volt. Sajnos, a klasszis Maja Joscak rajtunk kívül álló okok miatt csak későn került hozzánk.

Már a következő idényben szeretnének visszakerülni, ezért a csapat gerincét megtartják. A három horvát játékos marad, hozzájuk igazolnak Eszékről egy negyediket. A keret továbbra is nemzetközi lesz, ám a szerb focistát már elküldték, a szlovén lánnyal egyezkednek, a PTE-re járó, menet közben igazolt német egyetemista azonban a jövőben is a rendelkezésükre áll. Az állományt hazai tehetséges focistákkal is megpróbálják felfrissíteni, elsősorban a támadósor megerősítésén fáradoznak.

– Mielőbb vissza szeretnénk jutni és öt éven belül az NB I. élmezőnyébe akarunk tartozni – mondja Rack.– Ennek érdekében hosszabb távúak a terveink. Ugyan a kieséssel elúszott az évi 13 millió forintos MLSZ-támogatás, ám megpróbálunk más forrásokból pénzhez jutni. Az NB II-ben sem lesz kevesebb az edzésünk, a főhadiszállásunk ezentúl is Kozármislenyben lesz, ott edzünk és játsszuk a hazai meccseinket. Korábban hároméves szerződést kötöttünk, ebből csak egy telt el. Ezúton köszönöm meg a városnak és Feleki Attilának, hogy kitűnő feltételeket biztosítottak számunkra. Továbbra is Dejan Berger a szakmai igazgató, a vezetőség viszont kibővült.

A magyarországi hat utánpótlás-elitközpont egyikét az MLE-Sportmap App működteti, együttműködési megállapodásuk van a Sportoldával, a PMFC-vel, hasonlót terveznek a mohácsi és a komlói régiók klubjaival, valamint a viroviticai szakosztállyal. Mindez a tehetségek minél jobb kiválasztását szolgálja.